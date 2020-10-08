ВТБ перевел форум «Россия зовет!» в онлайн-режим

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который проводится с 2009 года, пройдет в этом году с 29 по 30 октября в онлайн-формате. Сообщение об этом поступило в РБК.

Основная тема 12-го Инвестиционного форума — «Глобальные вызовы, собственные решения». В мероприятии примут участие порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира. Все они будут присутствовать на форуме дистанционно.

Как отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, онлайн-формат позволит привлечь к обсуждению авторитетных экспертов из различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира. В ходе мероприятия будут также обсуждаться новые факторы, которые трансформировали традиционные методы ведения бизнеса и повлияли на экономику.

Несмотря на новый формат мероприятия, форум сохранит свою традиционную концепцию. Темами трех сессий станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.

Кроме того, форум будет доступен для широкой аудитории. Любой желающий сможет подключиться к онлайн-трансляции и послушать выступления спикеров.