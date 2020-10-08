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ВТБ перевел форум «Россия зовет!» в онлайн-режим

ВТБ VTBR ₽0,03327 -0,42% Купить
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который проводится с 2009 года, пройдет в этом году с 29 по 30 октября в онлайн-формате. Сообщение об этом поступило в РБК.

Основная тема 12-го Инвестиционного форума — «Глобальные вызовы, собственные решения». В мероприятии примут участие порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира. Все они будут присутствовать на форуме дистанционно.

Как отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, онлайн-формат позволит привлечь к обсуждению авторитетных экспертов из различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира. В ходе мероприятия будут также обсуждаться новые факторы, которые трансформировали традиционные методы ведения бизнеса и повлияли на экономику.

Несмотря на новый формат мероприятия, форум сохранит свою традиционную концепцию. Темами трех сессий станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.

Кроме того, форум будет доступен для широкой аудитории. Любой желающий сможет подключиться к онлайн-трансляции и послушать выступления спикеров.

Путин ответил Костину фразой «у нас хозяев нет»
Политика

В форуме традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Так, в 2018 году он говорил на форуме, что у России нет цели уходить от использования доллара. «Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — говорил Путин. В прошлом году глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос, в котором его назвали «хозяином мероприятия», заявил, что «настоящий хозяин» — Путин. На что президент ответил ему: «У нас хозяев нет».

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На форуме также каждый год проходит прием участников, на который руководители банка приходят в костюмах разных героев. Так, в 2018 году глава ВТБ пришел на прием участников Инвестиционного форума в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн», а Юрий Соловьев был в образе джедая Люка Скайуокера. В 2019 году они приняли участие в образах героев из Гарри Поттера.

Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Бизнес

Перенос форума состоялся на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в России и в мире. За последние трое суток в России зафиксировали более 11 тыс. случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В августе сообщалось о переносе Всемирного экономического форума в Давосе с января на лето. Точная дата проведения пока не сообщается. Однако в январе планируется проведение форума в цифровом формате под названием «Давосские диалоги», на котором мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

В январе российские власти перенесли на неопределенный срок Инвестиционный форум в Сочи. А в марте на следующий год был перенесен Петербургский международный экономический форум. В обоих случаях перенос связан с угрозой распространения коронавируса.

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