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Путин ответил Костину фразой «у нас хозяев нет»

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе форума «Россия зовет!» назвал российского лидера Владимира Путина «настоящим хозяином», на что глава государства ответил ему: «У нас хозяев нет».

К Костину обратились с вопросами из зала и назвали его «хозяином мероприятия». «Тут настоящий хозяин пришел, Владимир Владимирович, поэтому я так, у него помощником буду», — ответил глава ВТБ.

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После этого Путину задали вопрос о том, как глава государства смотрит на ситуацию с «Башнефтью» и какой совет он дал бы главе Башкирии.

Президент ответил, что государство не вмешивается в текущую деятельность компаний. «Насколько я помню, «Башнефть» всегда отличалась тем, что у нее были хорошие перерабатывающие мощности, но всегда были проблемы с добычей», — сказал он.

В ответ Костин подтвердил, что положение компании очень хорошее, и отметил, что почему-то россияне задают «плохие вопросы», а американцы — «хорошие».

«У нас здесь нет ни хороших вопросов, ни плохих, у нас нет хозяев, у нас нет подчиненных. Мы здесь все в равном положении. Нас загнали, как это называется у вас? .. — обратился Путин к Костину и продолжил: — На панель». Потом Путин поправил себя: «Лучше на подиум, скажем».

«Башнефть» — структура «Роснефти», ранее принадлежавшая холдингу «Система» Владимира Евтушенкова. В 2018 году ее добыча составила 18,95 млн т, что составляет около 10% суммарной добычи «Роснефти» за тот же период.

Теги: Владимир Путин, Андрей Костин
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