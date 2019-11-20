Путин ответил Костину фразой «у нас хозяев нет»

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе форума «Россия зовет!» назвал российского лидера Владимира Путина «настоящим хозяином», на что глава государства ответил ему: «У нас хозяев нет».

К Костину обратились с вопросами из зала и назвали его «хозяином мероприятия». «Тут настоящий хозяин пришел, Владимир Владимирович, поэтому я так, у него помощником буду», — ответил глава ВТБ.

После этого Путину задали вопрос о том, как глава государства смотрит на ситуацию с «Башнефтью» и какой совет он дал бы главе Башкирии.

Президент ответил, что государство не вмешивается в текущую деятельность компаний. «Насколько я помню, «Башнефть» всегда отличалась тем, что у нее были хорошие перерабатывающие мощности, но всегда были проблемы с добычей», — сказал он.