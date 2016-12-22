Путин рассказал об уходящем от России долларе

У России нет цели уходить от использования доллара, однако нестабильность расчетов в этой валюте у многих стран вызывает желание создать системы расчета в других валютах, заявил президент Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент Владимир Путин на проходящем в Москве инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что у России нет цели уходить от доллара, передает корреспондент РБК.

«Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — сказал Путин.

Однако нестабильность расчетов в долларах «вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов», добавил он.

Президент и раньше заявлял о нежелании России отказываться от доллара. 27 июля он подчеркнул, что Россия будет использовать доллар в расчетах настолько, насколько власти США не будут этому препятствовать.

С тем, что полностью отказываться от доллара в экономике страны нельзя, согласен и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, национальная валюта не настолько стабильна, чтобы полностью переводить экономику на расчеты в рублях, а дедолларизация приведет к созданию налога на валютную безопасность. «Переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски и, по сути, налог. Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?» — говорил Кудрин.

Дискуссии о необходимости дедолларизации российской экономики активно идут с лета. Тогда глава ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом России представил ему подготовленные экспертами банка предложения, которые должны способствовать росту доли рублевых расчетов в сделках с другими странами.

Путин публично прокомментировал предложения по дедолларизации в конце июля, во время саммита в Йоханнесбурге.

Россия не намерена отказываться от долларовых расчетов, и будет использовать американскую валюту настолько, насколько власти США не будут этому процессу мешать, заявил тогда президент. При этом Путин поддержал идею использования иных валют для создания резервов чтобы сделать российскую экономику более устойчивой. Он также отметил, что эту идею разделяют другие страны — особенно с тех пор, как США используют ограничения на операции в долларах для политического давления.​

В начале октября первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности плана по дедолларизации российской экономики, который обсуждается правительством.

Пр его словам, этот план предусматривает к 2024 году отмену нормы об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях, и разработку других мер по стимуляции использования для расчетов рубля. Отказаться от этого принципа кабмин намерен к 2024 году.