Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен состояться в середине февраля, могут перенести, сообщили источники РБК. Власти обсуждают другие даты на фоне угрозы распространения коронавируса

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили три источника РБК близких к правительству.

По данным двух из них, возможный перенос обсуждается на фоне мер, которые принимает правительство, для борьбы с распространением коронавируса из Китая.

Информацию том, что форум не состоится в указанные даты, РБК подтвердил один из глав регионов, который планировал его посетить. «Мне не сказали, отменен он или перенесен на неопределенный срок, — уточнил он. — Объяснение — коронавирус».

Один из членов оргкомитета форума подтвердил обсуждение переноса форума на неопределенный срок.