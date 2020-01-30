Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок

По состоянию 28 января на форум аккредитовалось более 70 губернаторов и порядка 3,5 тысяч участников, рассказал РБК представитель оргкомитета. «Уже были выплачены деньги (за все услуги по организации), заказаны и оплачены стенды, достигнуты договоренности со спонсорами», — добавил собеседник РБК. Кто будет компенсировать убытки за организацию, неясно, сказал он
В четверг председатель правительства Михаил Мишустин предписал закрыть границы с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа. Для граждан КНР приостановили выдачу электронных виз. Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва — Пекин — Москва. Авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, туроператоры аннулируют туры. Все россияне, отдыхающие сейчас в Китае по путевкам (в основном на острове Хайнань), должны будут вернуться домой до 4 февраля.
Первым о переносе форума написал телеграм-канал «Майский указ».
РБК направил запросы в информационный центр РИФ–2020 и «Росконгресс» (организатор форума).
Сочинский форум традиционно проводится при участии председателя правительства. Форум в Сочи должен был в четвертый раз пройти в зимнее время. В 2002-2016гг. Международный инвестиционный форум «Сочи» проводился осенью.
В 2020 году организаторы Российского инвестиционного форума планировали, что дискуссии в рамках программы будут акцентированы на трех направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».
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