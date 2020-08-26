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Организаторы перенесли форум в Давосе на лето из-за COVID-19

Вместо традиционной личной встречи в январе 2021 года самые влиятельные персоны мировой политики и экономики проведут диалоги в цифровом формате. Новая дата традиционного форума еще не определена
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Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

В 2021 году Всемирный экономический форум в Давосе пройдет не в январе, как было запланировано, а летом. Об этом говорится в сообщении организаторов, опубликованном на сайте форума.

Точную дату организаторы пообещали сообщить позже. Тем не менее в течение недели в конце января форум проведет в цифровом формате «давосские диалоги» высокого уровня, во время которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

Организаторы заявили, что решение о переносе даты проведения мероприятия «далось им нелегко».

«Это решение далось нам нелегко, поскольку потребность в том, чтобы мировые лидеры собрались вместе для выработки общего пути восстановления и формирования «большой перезагрузки» в эпоху после COVID-19, чрезвычайно актуальна. Однако эксперты считают, что мы не сможем провести его безопасно в январе», — заявили организаторы.

Владислав Иноземцев Рукотворное неравенство: почему в Давосе говорили о справедливости
Мнение
Фото: China Stringer Network / Reuters

В 2020 году юбилейный 50-й форум в Давосе прошел с 21 по 24 января. Его тема заявлена как «Формирование капитализма для всех заинтересованных сторон». В нем приняли участие около 3 тыс. политиков и бизнесменов. Среди них — президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.

Форум прошел до пандемии, хотя эпидемия коронавируса к тому времени уже разразилась в Китае. Как отметил экономист Владислав Иноземцев, лидеры собрались на фоне самого продолжительного глобального экономического подъема за последние полтора века. Несмотря на позитивные показатели глобальной экономики, жители многих стран почувствовали к тому времени разочарование из-за растущего ощущения неравенства. Эта тема постоянно поднималась на форуме. К ней обращались не только ущемленные несправедливостью, но и самые успешные, все чаще звучала мысль о том, что неравенство способно вызвать разрушительные социальные конфликты. Как пример приводились призывы политиков, в том числе американских, покончить с миллиардерами.

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После начала пандемии COVID-19 эксперты Азиатского банка развития (АБР) спрогнозировали, что из-за нее потери глобальной экономики только в 2020 году составят от $5,8 трлн до $8,8 трлн, или от 6,4 до 9,7% мирового ВВП.

В конце июня Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз относительно состояния мировой экономики в 2020 году. Ее падение предсказали на уровне 4,9%, тогда как в апреле в организации предполагали снижение лишь на 3%. «Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на деятельность [во всем мире] в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление, как предполагается, будет более постепенным, чем прогнозировалось до этого», — говорится в отчете МВФ.

При этом в МВФ ожидают, что в 2021 году мир будет ожидать экономический рост на уровне 5,4%, однако этого все равно не хватит, чтобы восстановить экономику до докризисных показателей. По оценкам МВФ, в 2021 году мировой ВВП окажется на 6,5% ниже, чем показатели января 2020 года (до глобального распространения вируса).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: давосский форум, пандемия, коронавирус
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