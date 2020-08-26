Организаторы перенесли форум в Давосе на лето из-за COVID-19

Вместо традиционной личной встречи в январе 2021 года самые влиятельные персоны мировой политики и экономики проведут диалоги в цифровом формате. Новая дата традиционного форума еще не определена

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В 2021 году Всемирный экономический форум в Давосе пройдет не в январе, как было запланировано, а летом. Об этом говорится в сообщении организаторов, опубликованном на сайте форума.

Точную дату организаторы пообещали сообщить позже. Тем не менее в течение недели в конце января форум проведет в цифровом формате «давосские диалоги» высокого уровня, во время которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

Организаторы заявили, что решение о переносе даты проведения мероприятия «далось им нелегко».

«Это решение далось нам нелегко, поскольку потребность в том, чтобы мировые лидеры собрались вместе для выработки общего пути восстановления и формирования «большой перезагрузки» в эпоху после COVID-19, чрезвычайно актуальна. Однако эксперты считают, что мы не сможем провести его безопасно в январе», — заявили организаторы.