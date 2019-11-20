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Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Традиционный прием для гостей форума «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджеры группы открыли в образах героев романов Джоан Роулинг. По сюжету их главный противник — Доллар-Де-Морт.

Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.

Вечерний прием, проходящий в Москве в среду, 20 ноября, как и в прошлые годы, носит тематический характер. В этом году главным сюжетом вечера стала история из серии романов Джоан Роулинг.

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«Россия не собирается нападать»: главные заявления форума «Россия зовет!»

Как следует из видео с открытия (есть в распоряжении РБК) и из описания одного из участников мероприятия, сюжет разворачивается в Хогвартс-сити (в оригинальном романе — Хогвартс — главное учебное заведение волшебников). В образе главных героев: Гарри Поттер — Юрий Соловьев (первый заместитель президента-председателя правления ВТБ), Рон Уизли — Алексей Яковицкий (гендиректор «ВТБ Капитал»), Гермиона Грейнджер — Елена Колесник (старший вице-президент банка ВТБ).

Все герои, по сюжету постановки, — студенты факультета Вэтэбор — «чемпиона по квиддичу с 2008 года». Также в Хогвартс-сити есть факультеты — Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: «Осторожно — не попадите в санкционную турбулентность!». Главный злодей — волшебник Доллар-Де-Морт.

Глава ВТБ Андрей Костин выступил перед собравшимися в роли главы школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинале — Альбус Дамблдор).

Что Вэтэбор думает про Доллар-Де-Морта

Елена Колесник: Что это? Салют? Кажется у кого-то праздник.

Андрей Костин: Нет, это Доллар-Де-Морт.

Алексей Яковицкий: Он давно мечтает захватить всю планету.

Юрий Соловьев: А я помню его еще совсем маленьким, когда он стоил всего 6 рублей.

Андрей Костин: Это разве маленький? Я помню его по 60 копеек. Но мы дадим ему отпор!

В прошлом году темой вечера стала вселенная «Звездных войн»: тогда Костин выступил перед гостями мероприятия в роли Оби-Вана Кеноби, а Соловьев — в образе джедая Люка Скайуокера. В диалогах герои говорили о том, что «звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике», но «не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев».

Бизнес
Глава ВТБ обратился к инвесторам в костюме джедая

В 2017-м темой вечера были 1950-е годы, слоган: «Инвесторы всех стран, объединяйтесь». Костюмы Костина и Соловьева напомнили некоторым гостям образы Иосифа Сталина и Никиты Хрущева. Но в банке тогда поясняли, что топ-менеджеры были «одеты в костюмы, типичные для того времени» и «внешнего сходства с упоминаемыми вами людьми, как, например, усы и прочее» не воспроизводились.

Официальное открытие 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!», в котором принял участие президент Владимир Путин, состоялось в среду, 20 ноября.

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: Андрей Костин, ВТБ
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