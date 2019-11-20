Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»

Все герои, по сюжету постановки, — студенты факультета Вэтэбор — «чемпиона по квиддичу с 2008 года». Также в Хогвартс-сити есть факультеты — Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: «Осторожно — не попадите в санкционную турбулентность!». Главный злодей — волшебник Доллар-Де-Морт.

Глава ВТБ Андрей Костин выступил перед собравшимися в роли главы школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинале — Альбус Дамблдор).

Что Вэтэбор думает про Доллар-Де-Морта Елена Колесник: Что это? Салют? Кажется у кого-то праздник. Андрей Костин: Нет, это Доллар-Де-Морт. Алексей Яковицкий: Он давно мечтает захватить всю планету. Юрий Соловьев: А я помню его еще совсем маленьким, когда он стоил всего 6 рублей. Андрей Костин: Это разве маленький? Я помню его по 60 копеек. Но мы дадим ему отпор!

В прошлом году темой вечера стала вселенная «Звездных войн»: тогда Костин выступил перед гостями мероприятия в роли Оби-Вана Кеноби, а Соловьев — в образе джедая Люка Скайуокера. В диалогах герои говорили о том, что «звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике», но «не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев».

В 2017-м темой вечера были 1950-е годы, слоган: «Инвесторы всех стран, объединяйтесь». Костюмы Костина и Соловьева напомнили некоторым гостям образы Иосифа Сталина и Никиты Хрущева. Но в банке тогда поясняли, что топ-менеджеры были «одеты в костюмы, типичные для того времени» и «внешнего сходства с упоминаемыми вами людьми, как, например, усы и прочее» не воспроизводились.

Официальное открытие 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!», в котором принял участие президент Владимир Путин, состоялось в среду, 20 ноября.