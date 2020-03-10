Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год

XXIV Петербургский международный экономический форум, отмененный в текущем году из-за коронавируса, состоится в 2021 году. Об этом говорится в сообщении дирекции по работе со СМИ Росконгресса, поступившем в РБК.

В четверг, 5 марта, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в 2020 году ПМЭФ проводится не будет из-за распространения в мире оронавирусной инфекции COVID-19. Такое решение принял организационный комитет для защиты граждан, гостей и участников форума.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года в нем принимает участие президент России. В прошлом году в работе форума участвовали более 19 тыс. человек из 145 государств.

В 2020 году форум должен был пройти 3—6 июня.