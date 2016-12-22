Глава ВТБ обратился к инвесторам в костюме джедая

Андрей Костин и Юрий Соловьев пришли на прием ВТБ в костюмах героев «Звездных войн». Они рассказали инвесторам о космических рисках и попытках «Звезды Смерти» «запугать Республику санкциями»

Андрей Костин в костюме джедая (Фото: РБК)

Глава банка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников инвестиционного форума «Россия зовёт!» в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Об этом свидетельствуют фотографии и видеозапись с приема, переданные в РБК одним из участников мероприятия.

Речь идет о закрытой вечеринке банка, которая проходит в среду в Москве в стиле знаменитой киносаги, рассказали РБК два сотрудника банка. По их словам, топ-менеджеры организации на этот прием пришли в тематических костюмах, рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.

Андрей Костин и Юрий Соловьев (справа) (Фото: РБК)

На видео, поступившем в РБК, показана часть приветствия от Андрея Костина в роли Оби-Вана Кеноби и первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, который был в образе джедая Люка Скайуокера.

«​Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!» — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев!» — сказал Соловьев. Далее между ними произошел диалог.

Костин: Как славно, что в разгар серьезного форума можно на время снять галстук и одеться в домашнее. Соловьев: В прошлом году вы тоже были в домашнем. Вы помните, джедаи? (Как писала Financial Times, в 2017 году на приеме ВТБ Костин был в образе Иосифа Сталина, Соловьев был в образе Никиты Хрущева. В самом банке уточнили, что это были костюмы не конкретных исторических личностей, а типичные для эпохи 1950-х годов. — РБК) Костин: О, это была старая добрая классика. А сегодня на нас доспехи инвестиционных джедаев. Потому что времена изменились — космические скорости, космические риски! Соловьев: Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!

После чего на экране был показан Дарт Вейдер, говорящий голосом почтальона Печкина из мультфильма «Каникулы в Простоквашино».

В прошлом году приветственным лозунгом приема была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь».

В среду в Москве начался 10-й ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Цели мероприятия — привлечение капитала в российскую экономику, улучшение инвестклимата и развитие внешних экономических и деловых связей страны. В работе пленарной сессии форума «Создавать партнерства. Устранять разногласия» принял участие президент Владимир Путин.