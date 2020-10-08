В России третий день подряд выявили более 11 тыс. больных COVID-19

Фото: Павел Головкин / Reuters

За последние 24 часа положительный тест на COVID-19 в России сдали 11 493 человек, следует из данных оперативного штаба.

Всего с начала пандемии коронавируса инфекцию диагностировали у 1 260 112 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что рост заболеваемости наблюдается в 60 регионах России, еще в 20 ситуация стабильная. В некоторых регионах даже наблюдается снижение заболеваемости, при этом Попова подчеркивала, что причиной снижения стало соблюдение жителями рекомендованных мер.

«И у нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры», — подчеркивала глава ведомства.

На прошлой неделе в Кремле сообщали, что возможность введения в России жестких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается.