Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска

Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Заместитель Генерального прокуратура Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о халатности в отношении бывшего главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина. Уведомление Генпрокуратуры поступило в РБК.

По версии следствия, Ахметчин, своевременно узнав о разливе топлива на территории ТЭЦ-3, «в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду».

Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) будет направлено в Норильский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела Следственным комитетом было завершено 9 сентября.