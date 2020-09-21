Суд в Норильске отпустил двух фигурантов дела о разливе топлива

Городской суд Норильска посчитал, что оснований для нового продления срока содержания Павла Смирнова и Алексея Степанова под стражей нет

Ликвидация последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3 (Фото: nornickel.ru)

Городской суд Норильска принял решение выпустить из-под ареста двух фигурантов дела о разливе топлива на местной ТЭЦ. Решение об отказе продлить срок содержания под стражей директора норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера той же ТЭЦ Алексея Степанова суд принял в понедельник, 21 сентября.

«Суд посчитал, что оснований для продления стражи фигурантам дела нет, и отказал следствию в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Красноярского краевого суда.

В пресс-службе суда на запрос РБК о том, когда Смирнов и Степанов могут выйти на свободу, сказали, что «это уже вопрос не к суду». «Их могут отпустить и завтра, и даже послезавтра», — сказала РБК официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

О взятии Смирнова и Степанова под стражу было объявлено 11 июля. В конце июля срок содержания под стражей для обоих был продлен до 30 сентября.

Смирнову — так же как и Степанову — предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). По этой статье обоим грозит до пяти лет лишения свободы.