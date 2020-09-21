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Авария с топливом в Норильске ,  
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Суд в Норильске отпустил двух фигурантов дела о разливе топлива

Городской суд Норильска посчитал, что оснований для нового продления срока содержания Павла Смирнова и Алексея Степанова под стражей нет
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Ликвидация последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3
Ликвидация последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3 (Фото: nornickel.ru)

Городской суд Норильска принял решение выпустить из-под ареста двух фигурантов дела о разливе топлива на местной ТЭЦ. Решение об отказе продлить срок содержания под стражей директора норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера той же ТЭЦ Алексея Степанова суд принял в понедельник, 21 сентября.

«Суд посчитал, что оснований для продления стражи фигурантам дела нет, и отказал следствию в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Красноярского краевого суда.

В пресс-службе суда на запрос РБК о том, когда Смирнов и Степанов могут выйти на свободу, сказали, что «это уже вопрос не к суду». «Их могут отпустить и завтра, и даже послезавтра», — сказала РБК официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

О взятии Смирнова и Степанова под стражу было объявлено 11 июля. В конце июля срок содержания под стражей для обоих был продлен до 30 сентября.

Смирнову — так же как и Степанову — предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). По этой статье обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

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В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд), в том числе вред, причиненный водным объектам, — в 147,046 млрд руб., почве — еще в 738,6 млн руб. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина выразил готовность выделить необходимые для устранения последствий аварии средства. Однако с расчетами Росприроднадзора в компании не согласились, указав, что ведомство неверно оценило массу попавших в реки нефтепродуктов и необоснованно использовало максимально возможный повышающий коэффициент.

Автор
Евгений Калюков
«Норильский никель» разлив нефтепродуктов
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