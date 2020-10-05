«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз

«Норникель» направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под Норильском. Компания оценила вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, — в 21 млрд руб.

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норникель» направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на иск Енисейского управления Росприроднадзора, в котором содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая.

Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., следует из отзыва, поданного в суд в понедельник, 5 октября (есть в распоряжении РБК, подлинность оценки подтвердила компания). Это в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб. РБК направил запросы в суд и федеральную службу.

Сколько «Норникель» готов заплатить за аварию

Ущерб водным объектам от аварии «Норникель» оценил в 21,3 млрд против 147 млрд руб. (расчет Росприроднадзора), а почве — в 32 млн против 738,6 млн руб.