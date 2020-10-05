«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз
«Норникель» направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на иск Енисейского управления Росприроднадзора, в котором содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая.
Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., следует из отзыва, поданного в суд в понедельник, 5 октября (есть в распоряжении РБК, подлинность оценки подтвердила компания). Это в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб. РБК направил запросы в суд и федеральную службу.
Сколько «Норникель» готов заплатить за аварию
Ущерб водным объектам от аварии «Норникель» оценил в 21,3 млрд против 147 млрд руб. (расчет Росприроднадзора), а почве — в 32 млн против 738,6 млн руб.