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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз

«Норникель» направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под Норильском. Компания оценила вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, — в 21 млрд руб.
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Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норникель» направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на иск Енисейского управления Росприроднадзора, в котором содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая.

Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., следует из отзыва, поданного в суд в понедельник, 5 октября (есть в распоряжении РБК, подлинность оценки подтвердила компания). Это в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб. РБК направил запросы в суд и федеральную службу.

Росприроднадзор обосновал оценку ущерба при разливе топлива в Норильске
Бизнес
<p>Ликвидация разлива на ТЭЦ-3</p>

Сколько «Норникель» готов заплатить за аварию

Ущерб водным объектам от аварии «Норникель» оценил в 21,3 млрд против 147 млрд руб. (расчет Росприроднадзора), а почве — в 32 млн против 738,6 млн руб.

Из оценки ущерба также необходимо вычесть сумму затрат компании, понесенных при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды, говорится в приложении к отзыву компании. На прошлой неделе, 30 сентября, «Норникель» сообщил, что уже потратил на ликвидацию последствий аварии 12 млрд руб. Таким образом, компания готова выплатить в качестве компенсации лишь 9,4 млрд руб., если не увеличатся ее затраты на восстановление.

В материалах «Норникеля», направленных в суд, приводится таблица с коэффициентами и фактическими данными, которые применяли компания и Росприроднадзор при расчете ущерба. При этом оценка компании является предварительной — она сделана до окончания работ по сбору нефтепродуктов и должна быть уточнена позднее.

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Что известно про аварию

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска Росприроднадзора. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента. Из-за разлива топлива загорелся автомобиль, проезжавший мимо ТЭЦ, возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен.

Основные расхождения сторон при расчете вреда воде и почве Норильска

  • Спор вокруг количества нефтепродуктов, попавших в воду. По оценке Росприроднадзора, из 21 163 т, которые вытекли из резервуара ТЭЦ-3, в воду попали 19 132 т. Этот расчет основан на данных о собранном топливе, поступивших от НТЭК и Центра лабораторного анализа и технических измерений в июне. «Норникель» считает неверным подход ведомства к оценке попавшего в воду топлива, сделанной только по балансовому методу. По мнению компании, он должен быть определен как среднее между оценкой балансовым методом (19 132 т) и оценкой собранных нефтепродуктов (11 784 т) с учетом растворенных в воде. Таким образом, по оценке «Норникеля», в воду попало 14,3 тыс. т топлива.
  • При оценке ущерба Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. «Норникель» же в отзыве на иск утверждает, что нужно применять коэффициент 1,1, поскольку при его определении необходимо учитывать срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ.

«Норникель» указал на неточности при расчете рекордного штрафа за аварию
Бизнес
Фото:РИА Новости

  • «Норникель» начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая спустя примерно два часа после аварии. Ранее приступить к ликвидации последствий компания не имела возможности из-за пожара, блокировавшего доступ к месту разлива топлива.
  • Кроме того, компания в отзыве отмечает слабую растворимость нефтепродуктов в воде, которые остаются на ее поверхности в виде пленки. По расчетам самого Росприроднадзора, в воде растворилось только 287 т (1,5%) из всего объема топлива, попавшего в воду.
  • «Норникель» исходит из того, что во время аварии (29 мая) в районе ТЭЦ-3 наблюдался весенний паводок, который снижает в используемой для расчета формуле коэффициент природно-климатических условий в зависимости от времени года (Квг). Компания ссылается на данные Талнахской гидрометеорологической экспедиции, которая проводила гидрометеорологические исследования в мае. Но Росприроднадзор с ними не согласен и приводит данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указывающие, что в этом году пик паводка был в «экстремально ранние сроки», то есть до аварии.
  • «Норникель» утверждает, что при оценке суммы ущерба и необходимых средств для его компенсации Росприроднадзор взял неактуальные индексы-дефляторы за предыдущие несколько лет. Например, индексы за 2018–2020 годы, которые использовало ведомство (104,9, 105,3 и 107,4% годовых), не соответствуют данным прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития до 2024 года — 105,3, 107,4 и 102,9% соответственно. В итоге коэффициент индексации в оценке ущерба, учитывающий инфляцию, должен быть ниже, чем определило ведомство, — 2,565 против 2,659, считает компания.
Автор
Светлана Бурмистрова
Экология Арктика
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Бизнес
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