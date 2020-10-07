ФРГ поддержит санкции при отказе России прояснить ситуацию с Навальным

Хайко Маас (Фото: Hayoung Jeon / Getty Images)

Власти ФРГ намерены выступить за санкции против лиц, которые могут быть причастны к ухудшению здоровья политика Алексея Навального, если Россия не прояснит обстоятельства произошедшего. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Если Россия не прояснит инцидент с Навальным и не предоставит соответствующую информацию, то против ответственных с российской стороны лиц будут неизбежно введены адресные и соразмерные санкции», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Германия проголосует за единую реакцию по сложившейся ситуации совместно с Евросоюзом и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Маас уже заявлял, что Евросоюз не сможет отказаться от введения санкций, если ОЗХО подтвердит, что Навальный был отравлен боевым химическим оружием «Новичок». Спустя три дня в организации сообщили, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию по запрещению химического оружия.