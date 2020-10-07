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Отравление Навального ,  
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ФРГ поддержит санкции при отказе России прояснить ситуацию с Навальным

Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Hayoung Jeon / Getty Images)

Власти ФРГ намерены выступить за санкции против лиц, которые могут быть причастны к ухудшению здоровья политика Алексея Навального, если Россия не прояснит обстоятельства произошедшего. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Если Россия не прояснит инцидент с Навальным и не предоставит соответствующую информацию, то против ответственных с российской стороны лиц будут неизбежно введены адресные и соразмерные санкции», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Он также добавил, что Германия проголосует за единую реакцию по сложившейся ситуации совместно с Евросоюзом и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Маас уже заявлял, что Евросоюз не сможет отказаться от введения санкций, если ОЗХО подтвердит, что Навальный был отравлен боевым химическим оружием «Новичок». Спустя три дня в организации сообщили, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию по запрещению химического оружия.

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Позднее источники агентства Bloomberg рассказали, что санкции против России по делу Навального могут ограничиться запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников.

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Самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали, он впал в кому. После проведения экспертизы российские медики заявили, что в организме оппозиционера не нашли отравляющих веществ.

Через два дня Навального перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. В начале сентября правительство Германии заявило, что его отравили ядом из той же группы, что и «Новичок». В тот же день Меркель потребовала, чтобы Кремль прояснил ситуацию. Спустя несколько недель издание Le Monde сообщило, что в разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном президент Владимир Путин заявил, что Навальный мог симулировать собственное отравление или самостоятельно принять яд. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в статье Le Monde есть неточности.

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