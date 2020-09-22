Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве Общество, 23:09 Альтернативный сценарий: об облигациях и других конкурентах депозитов РБК и Сбербанк Первый, 23:00 Delivery Club проверит информацию о драке c курьерами в Петербурге Общество, 22:50 Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении Политика, 22:39 СМИ узнали об участии семьи генерала ФСБ в туристическом бизнесе Общество, 22:15 Трамп допустил использование в США зарубежных вакцин против коронавируса Политика, 22:15 Режиссер фильма о Стрельцове назвал героя невиновным в изнасиловании Спорт, 22:10 Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом Политика, 21:59 Си Цзиньпин в ООН попросил пресекать попытки политизации COVID-19 Политика, 21:49 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 21:39 Минюст попросил суд ликвидировать партию племянника Путина Политика, 21:22 Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе Общество, 21:00 Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3 Политика, 20:59 Теннисист Хачанов отыгрался в концовке и победил немца Штруффа в Гамбурге Спорт, 20:58
Отравление Навального ,  
0 

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал политик.

«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил Навальный.

https://www.instagram.com/p/CFcys39FhFC/

Le Monde, не указывая источник информации, писала о телефонном разговоре двух президентов, который состоялся 14 сентября. «По нашим сведениям, состоялся настоящий диалог глухих», — писала газета и отмечала, что официальные сообщения об этом разговоре лишь частично отражают его содержание.

По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а поэтому необходимы официальные объяснения. Владимир Путин в ответ на это «с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в Интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания». Далее Путин предположил, что Навальный мог сам по неустановленной причине принять яд. Он отметил, что  «Новичок» — менее сложное вещество, чем утверждалось, хотя никакие факты, по его мнению, не подтвердили применение этого яда.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Наталья Галимова
Алексей Навальный Владимир Путин новичок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter