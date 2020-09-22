Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал политик.

«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил Навальный.

https://www.instagram.com/p/CFcys39FhFC/

Le Monde, не указывая источник информации, писала о телефонном разговоре двух президентов, который состоялся 14 сентября. «По нашим сведениям, состоялся настоящий диалог глухих», — писала газета и отмечала, что официальные сообщения об этом разговоре лишь частично отражают его содержание.