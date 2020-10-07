Песков не стал комментировать сравнение Навального с молодым Ельциным

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле не считают нужным комментировать мнение лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, сравнившего оппозиционера Алексея Навального с молодым экс-президентом России Борисом Ельциным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не думаем, что эта оценка является поводом для каких-то наших комментариев», — сказал Песков.

Накануне на встрече президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций Зюганов описал Навального словами «молодой Ельцин, только трезвый».

Глава Компартии также заявил, что к выборам в стране существует два подхода: государственно-патриотический или «либерально-олигархический с раскруткой Навального».