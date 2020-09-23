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Отравление Навального ,  
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Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

По его словам, статья во французской газете о ситуации вокруг Навального и не могла быть точной, потому что передача записи бесед президентов журналистам противоречит дипломатической практике
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde, где описывался разговор Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном об Алексее Навальном, есть неточности. Об этом представитель Кремля заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в формулировках. И справедливости ради, она вряд ли могла быть точна. Иначе бы это означало, что наши французские коллеги сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике., — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что президенты часто не соглашаются друг с другом. «Это не лишает их диалога конструктивизма, эффективности и востребованности», — сказал Песков.

«Если французский коллега Владимира Путина имеет какие-то обвинения в адрес Российской Федерации и российского президента в контексте истории с берлинским пациентом, то, конечно, мы с этим категорически не согласны. Но вместе с тем мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть», — сказал Песков. Он добавил, что Россия обратилась за разъяснениями к французской стороне.

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Материал дополняется.

Автор
Артем Филипенок
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