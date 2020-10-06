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Авария с участием Ефремова ,  
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Потерпевшие по делу Ефремова подали к актеру иски на 3 млн руб.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, подали против него иски на компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. каждый. Об этом РБК сообщил их адвокат Александр Добровинский.

По словам защитника, полученные деньги потерпевшие намерены использовать для создания фонда имени погибшего в ДТП Сергея Захарова, который будет помогать людям, оказавшимся в аналогичной ситуации.

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Михаил Ефремов (в центре)

«В рамках этого фонда они думают о том, чтобы те средства, которые будут получены от Михаила Олеговича [Ефремова], пошли на помощь таким же людям, как они. Вот, собственно, мысль, которая была и которая, в случае если иски будут удовлетворены, будет сделана», — сказал он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Будучи в нетрезвом состоянии, актер управлял автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. От полученных травм водитель Сергей Захаров умер.

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Спустя три месяца Пресненский районный суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу сына погибшего Виталия Захарова. Изначально он подал к артисту иск на 6,5 млн руб., а затем на 7,5 млн руб. Позднее адвокат Ефремова сообщил, что он выплатил назначенную судом сумму.

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Иски против актера также подали вдова, сын и брат Захарова. Они потребовали, чтобы актер выплатил им компенсацию в размере 1 руб., однако суд не стал рассматривать эту претензию.

До вынесения приговора адвокат актера рассказал, что Ефремов перевел всем четверым потерпевшим по 200 тыс. руб., однако принял их только Виталий Захаров.

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