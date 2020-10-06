Потерпевшие по делу Ефремова подали к актеру иски на 3 млн руб.

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, подали против него иски на компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. каждый. Об этом РБК сообщил их адвокат Александр Добровинский.

По словам защитника, полученные деньги потерпевшие намерены использовать для создания фонда имени погибшего в ДТП Сергея Захарова, который будет помогать людям, оказавшимся в аналогичной ситуации.

«В рамках этого фонда они думают о том, чтобы те средства, которые будут получены от Михаила Олеговича [Ефремова], пошли на помощь таким же людям, как они. Вот, собственно, мысль, которая была и которая, в случае если иски будут удовлетворены, будет сделана», — сказал он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Будучи в нетрезвом состоянии, актер управлял автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. От полученных травм водитель Сергей Захаров умер.