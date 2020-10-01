Ефремов заявил о выплате 800 тыс. руб. сыну погибшего в ДТП курьера

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, сообщил, что заплатил 800 тыс. руб. сыну водителя, который умер из-за столкновения с машиной артиста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 руб.», — уточняется в сообщении.

Сергей Аверцев, адвокат Виталия Захарова, старшего сына погибшего, уточнил РБК, что его клиент не получал сумму целиком от актера. «Частично возместил (назначенные судом выплаты). Сумму сказать не могу», — указал он.

Во время судебного разбирательства Виталий Захаров подал иск к Ефремову на 6,5 млн руб. Затем он увеличил сумму претензии до 7,5 млн руб. Защита Захарова пояснила, что мужчине надоели «хамство» Ефремова и его «отказ хотя бы извиниться». Пресненский суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Ефремова 800 тыс. руб. Артист заявил, что готов выплатить эти деньги.