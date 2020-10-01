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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов заявил о выплате 800 тыс. руб. сыну погибшего в ДТП курьера

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, сообщил, что заплатил 800 тыс. руб. сыну водителя, который умер из-за столкновения с машиной артиста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 руб.», — уточняется в сообщении.

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Михаил Ефремов (слева)

Сергей Аверцев, адвокат Виталия Захарова, старшего сына погибшего, уточнил РБК, что его клиент не получал сумму целиком от актера. «Частично возместил (назначенные судом выплаты). Сумму сказать не могу», — указал он.

Во время судебного разбирательства Виталий Захаров подал иск к Ефремову на 6,5 млн руб. Затем он увеличил сумму претензии до 7,5 млн руб. Защита Захарова пояснила, что мужчине надоели «хамство» Ефремова и его «отказ хотя бы извиниться». Пресненский суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Ефремова 800 тыс. руб. Артист заявил, что готов выплатить эти деньги.

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Михаил Ефремов

До вынесения приговора Ефремов переводил всем пострадавшим по 200 тыс. руб. Оставил их себе только Виталий Захаров, остальные отказались от денег актера.

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Ефремов был осужден 8 сентября, он получил восемь лет колонии общего режима. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев 20 сентября заявил, что будет просить изменить наказание на условный срок в связи с признанием вины и другими обстоятельствами.

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