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Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж

Пресненский суд выносит приговор актеру Михаилу Ефремову. Он признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. С утра у здания суда поддержать актера собрались поклонники, коллеги и даже оркестр барабанщиц 
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Михаил Ефремов признан виновным в совершении ДТП
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Иван Охлобыстин. Накануне он написал письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Писатель Дмитрий Быков. Сотрудничал с Ефремовым в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Михаил Ефремов в здании суда
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Никита Джигурда
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Музыкант Гарик Сукачёв
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
У Пресненского суда маршем прошли барабанщицы. Кто их пригласил, не известно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Лидер треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Поддержать актера пришли и его поклонники
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Теги: мультимедиа, Михаил Ефремов, суд
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Суд признал Михаила Ефремова виновным
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