Авария с участием Ефремова , 08 сен, 11:56
0
Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Пресненский суд выносит приговор актеру Михаилу Ефремову. Он признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. С утра у здания суда поддержать актера собрались поклонники, коллеги и даже оркестр барабанщиц
Михаил Ефремов признан виновным в совершении ДТП
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова
Актер Иван Охлобыстин. Накануне он написал письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову
Писатель Дмитрий Быков. Сотрудничал с Ефремовым в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший»
Михаил Ефремов в здании суда
Актер Никита Джигурда
Музыкант Гарик Сукачёв
У Пресненского суда маршем прошли барабанщицы. Кто их пригласил, не известно
Лидер треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук)
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев
Поддержать актера пришли и его поклонники