Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

«Оценивая показания Ефремова, отрицавшего вину, суд не может отнестись к ним как к достоверным», — говорит Абрамова. Все улики, включая показания многочисленных свидетелей и видеозаписи (где мужчина, «имеющий полное сходство с подсудимым», вылезает из джипа со стороны водительского места), не вызывают сомнений и «со всей очевидностью» доказывают, что аварию устроил именно актер, констатирует она.

Судья также ссылается на данные первых допросов Ефремова, где тот признавал вину. Причин не доверять его первоначальным показаниям нет, полагает Абрамова: подсудимому разъяснили его права, на допросе присутствовал адвокат, на момент беседы со следователями Ефремов был в адекватном состоянии и чувствовал себя хорошо.

Показания свидетелей защиты (включая двоих подвыпивших мужчин, не узнавших в водителе джипа Ефремова) не подтверждаются другими обстоятельствами и материалами дела, считает Абрамова. Один из этих свидетелей, помимо прочего, был слеп на один глаз.

Судья раскритиковала показания свидетеля Юрия Фиалко, которого адвокат Ефремова называл автомобильным экспертом и считал ключевым свидетелем защиты. «Необходимость исследования состояния дорожного покрытия, времени проведения плановых и внеплановых ремонтов дорожного полотна, применения антигололедных реагентов, возможности влияния хакеров и «сгустков энергии» на траекторию движения автомобиля ничем не обоснована», — постановила судья. Эксперт, по ее мнению, лишь «произвольно выдвинул» ряд абсурдных версий аварии.

Обследование Ефремова в Институте Сербского не выявило признаков хронической наркозависимости или токсикомании: он был вменяем, указала судья.

Абрамова учитывает, что у подсудимого четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка. Он имеет госнаграды и страдает хроническими заболеваниями. «Кроме того, в последнем слове Ефремов заявил о признании вины. Суд считает возможным расценить это как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству», — добавила судья.

В чем обвиняли Ефремова

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

После смерти пострадавшего Ефремов был задержан и отправлен под домашний арест. В ходе медосвидетельствования в его крови выявили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле — такой показатель может быть, если человек выпил примерно бутылку водки. В анализах нарушителя также нашли следы каннабиноидов и кокаина.

Гособвинители Анна Свинцова и Диана Галлиулина просили суд приговорить актера к 11 годам колонии.

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Линия защиты

Защищать Ефремова взялся адвокат Эльман Пашаев, который был несколько раз лишен статуса, а в 2018 году провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали и он получил год условно за самоуправство). Незадолго до начала судебного процесса защитник заявил, что его доверитель признает, что попал в аварию, но не признает, что находился за рулем в момент ДТП.

По инициативе Пашаева в суде допросили преподавателя Центра профессиональной переподготовки университета «Синергия» Юрия Фиалко, который предполагал, что к аварии с участием Ефремова могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака». «Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация «Космопоиск», они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним», — резюмировал Фиалко.

Еще несколько привлеченных Пашаевым свидетелей дали в суде показания, из которых следовало, что за рулем джипа мог быть не Ефремов, а некий «мужчина с черными волосами, лет 38». «Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», — заявил свидетель Александр Кобец. При этом мужчина добавил, что решил выступить в суде, поскольку увидел в соцсетях пост Пашаева о поиске очевидцев аварии и тот оплатил ему проезд из Иваново и проживание в Москве. Кобец не нашел себя на видеозаписях с места аварии, не сообщил никаких деталей происшествия (вроде расположения и цвета столкнувшихся автомобилей) и признал, что слеп на один глаз и что на место ДТП пришел после того, как выпил пива с приятелем.

Интересы потерпевших — семьи погибшего Сергея Захарова в деле представлял адвокат Александр Добровинский. Перепалки Пашаева и Добровинского обратили на себя внимание Федеральной палаты адвокатов, которая начала в отношении обоих дисциплинарное производство, и сенатора Андрея Клишаса, заявившего, что необходимо «прекращать адвокатский водевиль» в деле Ефремова.

Что говорил сам Ефремов

Через несколько дней своего домашнего ареста Ефремов записал видеообращение, где заявил: «Как тут отмажешься, когда все всё видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

Но впоследствии позиция артиста несколько раз менялась в соответствии с тактикой, которую избирал Пашаев. «Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье, более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — заявил впоследствии сам Ефремов на одном из заседаний. Актер указал, что СМИ не показывают фрагмент видеозаписи ДТП, где было бы видно, как он выходит из-за руля авто. В дальнейшем такое видео все же продемонстрировали в суде, однако Ефремов усомнился, что на кадрах именно он. Первоначальное признание вины актер объяснил тем, что был «с похмелья нервный».

В своем последнем слове Ефремов заявил: «Я действительно сразу сказал, что я не буду отмазываться. И я поэтому здесь. Если бы я отмазывался, если бы я пользовался телефонным правом, которое живет у нас в стране, этого суда бы не было... Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я. Ну, наверное, судя по всему, есть тут такие шикарные доказательства, то, наверное, я сделал. Если это сделал я, я тем более не знаю, что делать мне дальше. Я хочу сказать, что алкоголь — это, конечно, дикое зло», — и прочел стихи собственного сочинения, посвященные погибшему Захарову.

Запрошенный срок подсудимый назвал «кровожадным», а свое поведение — «нормальным», пояснив, что отказывался от признания вины, поскольку «действительно ничего» не помнит.