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Авария с участием Ефремова ,  
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К Ефремову подали иск на 1 руб.

Истцы — жена погибшего, его брат и сын — пояснили, что такой символической суммой требуют «законного и обоснованного» наказания для Ефремова, не принимая при этом от него «кровавых денег»
Ирина Стерхова
Ирина Стерхова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Три истца по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб один человек, подали иск к артисту о компенсации морального вреда на 1 руб. Заявление о подаче иска есть у РБК.

В нем участвуют жена погибшего Сергея Захарова Маргарита, его брат Валерий и младший сын, которого тоже зовут Валерий.

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«Заявляя иск в такой сумме, мы хотим подчеркнуть этим наше право потребовать законного и обоснованного наказания подсудимому Ефремову М.О., не принимая «кровавых денег» от человека, погубившего нашего отца, мужа, брата», — говорится в заявлении.

Истцы также подчеркнули, что сумма иска была обусловлена и желанием не дать замять дело, «как были замяты другие трагедии». В своем заявлении они также обратили внимание суда на тот факт, что за несколько дней до аварии, произошедшей 8 июня, сын Захарова потерял еще не родившегося ребенка, а накануне ДТП у жены умерла мама.

Заявление было составлено 11 августа.

К Ефремову подали первый иск о компенсации
Общество
Михаил Ефремов

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В тот же день еще один сын Сергея, Виталий Захаров, подал иск к актеру на 6,5 млн руб.

Ранее появлялись сообщения о том, что родственники погибшего требуют гораздо больших сумм от актера. В конце июня адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу «360» о том, что родственники требуют 100–150 млн руб. в качестве компенсации. Его заявление опроверг адвокат семьи Захарова Александр Добровинский. «С самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию, и их позиция неизменна», — подчеркивал тогда Добровинский.

В июле «Московский комсомолец» сообщил, что семья Захарова требует возместить моральный вред в размере 40 млн руб. После этого адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская сообщила РБК, что эта информация недостоверна.

Добровинский рассказал ТАСС 18 августа, в день заседания суда по делу Ефремова: «Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они (родственники. — РБК) якобы требовали от господина Ефремова, были лживы». Адвокат подчеркнул, что с самого начала истцы заявляли, что хотят только справедливого суда над Ефремовым. «Надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации», — отметил Добровинский.

Михаил Ефремов не признал свою вину в суде
Общество
Михаил Ефремов

Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы на Смоленской площади. Он управлял Jeep Grand Cherokee и на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки, которым управлял Захаров. Он позже скончался в больнице. На Ефремова завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по соответствующей статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура Москвы сообщала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Первое заседание по делу состоялось 5 августа. На нем Ефремов не признал свою вину, отметив, что он ничего не помнит о произошедшем.

Авторы: Маргарита Алехина, Мария Лисицына
Теги: Михаил Ефремов, иск
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