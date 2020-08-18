К Ефремову подали иск на 1 руб.

Истцы — жена погибшего, его брат и сын — пояснили, что такой символической суммой требуют «законного и обоснованного» наказания для Ефремова, не принимая при этом от него «кровавых денег»

Ирина Стерхова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Три истца по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб один человек, подали иск к артисту о компенсации морального вреда на 1 руб. Заявление о подаче иска есть у РБК.

В нем участвуют жена погибшего Сергея Захарова Маргарита, его брат Валерий и младший сын, которого тоже зовут Валерий.

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«Заявляя иск в такой сумме, мы хотим подчеркнуть этим наше право потребовать законного и обоснованного наказания подсудимому Ефремову М.О., не принимая «кровавых денег» от человека, погубившего нашего отца, мужа, брата», — говорится в заявлении.

Истцы также подчеркнули, что сумма иска была обусловлена и желанием не дать замять дело, «как были замяты другие трагедии». В своем заявлении они также обратили внимание суда на тот факт, что за несколько дней до аварии, произошедшей 8 июня, сын Захарова потерял еще не родившегося ребенка, а накануне ДТП у жены умерла мама.