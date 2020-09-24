Адвокат попросил суд смягчить приговор Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Пресненский суд Москвы поступила апелляционная жалоба адвоката с просьбой изменить приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П.А. в защиту Ефремова М.О. Защитник просит изменить приговор суда, назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 сентября, еще один адвокат Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд с просьбой заменить Ефремову восемь лет колонии на четыре года условно. Позднее он объяснил, что суд может изменить меру пресечения в связи с признанием вины. Он указывал, что апелляция состоится не раньше чем через месяц.

При этом после того, как адвокат Эльман Пашаев, впоследствии лишенный статуса, перестал быть защитником Ефремова, его интересы стал представлять Роман Филиппов, юрист Russian Lawyers Company.