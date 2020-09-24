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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат попросил суд смягчить приговор Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов (в центре)
Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Пресненский суд Москвы поступила апелляционная жалоба адвоката с просьбой изменить приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П.А. в защиту Ефремова М.О. Защитник просит изменить приговор суда, назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — говорится в сообщении.

Пашаев ответил на обвинения нового адвоката Ефремова
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Эльман Пашаев

Ранее, 18 сентября, еще один адвокат Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд с просьбой заменить Ефремову восемь лет колонии на четыре года условно. Позднее он объяснил, что суд может изменить меру пресечения в связи с признанием вины. Он указывал, что апелляция состоится не раньше чем через месяц.

При этом после того, как адвокат Эльман Пашаев, впоследствии лишенный статуса, перестал быть защитником Ефремова, его интересы стал представлять Роман Филиппов, юрист Russian Lawyers Company.

Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера
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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)

Филиппов не ответил на вопросы РБК. Васильев же сообщил РБК, что ничего не может сказать по поводу того, является ли Хархорин новым защитником Ефремова. При этом он предположил, что им удастся работать друг с другом сообща. «Мешать не будем, и это только идет на пользу Михаилу», — заявил Васильев.

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Изначально Ефремова представлял Эльман Пашаев. Однако во время процесса актер отказался от его услуг, так как решил нанять адвоката «посильнее». Несмотря на это заявление, позже Пашаев сообщил, что заключил новое соглашение с артистом.

Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный
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Михаил Ефремов

Пресненский суд 8 сентября признал актера виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), приговорил к восьми годам колонии общего режима. Ефремова также обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова в размере 800 тыс. руб.

Спустя несколько недель новый представитель Ефремова Филиппов заявил, что Пашаев оказывал на него давление во время процесса. По его словам, это привело к фактическому лишению права актера на защиту. Тогда Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании лишил Пашаева статуса адвоката из-за его поведения во время процесса.

Пашаев зачитал письмо Ефремова с просьбой прекратить дисциплинарное дело
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Эльман Пашаев после заседания Совета адвокатской палаты Северной Осетии

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического обвинения, он выехал на встречную полосу на автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada. Водитель грузовика Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице.

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