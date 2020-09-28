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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Ирина Стерхова
Ирина Стерхова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала отменить приговор артисту. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании гражданской жены Захарова Ирины Стерховой потерпевшей, это является нарушением и влияет на «законность и обоснованность приговора», передает слова защитника Стерховой пресс-секретарь суда.

В связи с этим ее представитель «просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение».

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Потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны четыре человека: супруга Захарова, два сына (от первого и от второго брака) и брат погибшего. Во время рассмотрения дела Стерхова уже жаловалась в суд на бездействие следствия, не признавшего ее потерпевшей.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу на автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров. Позже курьер умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Пресненский суд признал актера виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Также Ефремов должен выплатить компенсацию старшему сыну Захарова в размере 800 тыс. руб.

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