Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Ирина Стерхова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала отменить приговор артисту. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании гражданской жены Захарова Ирины Стерховой потерпевшей, это является нарушением и влияет на «законность и обоснованность приговора», передает слова защитника Стерховой пресс-секретарь суда.

В связи с этим ее представитель «просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение».

Потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны четыре человека: супруга Захарова, два сына (от первого и от второго брака) и брат погибшего. Во время рассмотрения дела Стерхова уже жаловалась в суд на бездействие следствия, не признавшего ее потерпевшей.