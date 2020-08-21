Ефремов перевел ₽800 тыс. четверым потерпевшим по своему делу

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов перевел каждому из четырех потерпевших по своему уголовному делу по 200 тыс. руб. Об этом, как передает ТАСС, заявил в суде представлявший Ефремова адвокат Эльман Пашаев.

«Я прошу приобщить к материалам дела копию подтверждения почтовых переводов брату Захарова, его сыновьям и вдове Маргарите в счет компенсации морального вреда», — цитирует агентство слова адвоката. Также Пашаев сообщил, что перевод от имени Ефремова сделал помощник адвоката, поскольку самому Ефремову это сделать запрещено.

Адвокат вдовы, брата и младшего сына погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский назвал отправку денег «профанацией». «Получение денег от третьего лица может иметь признаки необоснованного обогащения», — сказал Добровинский.

Ранее потерпевшие потребовали у Ефремова иск в размере 1 руб. По словам стороны обвинения, такая символичная сумма призвана подчеркнуть право потерпевших на «законное и обоснованное» наказание, а также вызвана желанием «не дать замять» это дело, как иные подобные дела. В иске участвуют жена погибшего Захарова Маргарита, его брат Валерий и младший сын, которого тоже зовут Валерий. Старший сын Захарова ранее потребовал компенсацию в размере 6,5 млн руб.