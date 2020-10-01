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Гражданская жена погибшего в аварии с Ефремовым обратилась к Путину

Ирина Стерхова (в центре)
Ирина Стерхова (в центре) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова написала президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь установить правду. При этом само письмо она назвала «заявлением», копию обращения опубликовал «Московский комсомолец».

В заявлении она попросила помочь найти правду, «восстановить доброе имя» и проконтролировать «проверку <...> доводов». Она указала, что будет требовать отмены приговора и признания себя в качестве потерпевшей.

Женщина пожаловалась на то, что ее не признали потерпевшей в деле по обвинению Михаила Ефремова. Она обратила внимание на то, что написала десятки жалоб в Следственный комитет, прокуратуру, МВД, Министерство юстиции и Федеральную адвокатскую палату, но так и не получила ответ. Стерхова предполагает, что на это повлияло заключение участкового, указавшего, что ее гражданский муж снимал в ее квартире «койко-место». Этот документ приобщили к материалам уголовного дела, хотя, по словам Стерховой, он не соответствует действительности. Кроме того, женщина пишет, что публикация документа в СМИ причинила ей «моральные страдания».

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру
Общество
Ирина Стерхова

Ранее Михаил Ефремов подал апелляционную жалобу на приговор. Он признал себя виновным и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат актера Владимир Васильев просил для подзащитного четыре года условно вместо восьми лет колонии с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление).

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу на автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada. Водитель грузовика Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

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