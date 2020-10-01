Лавров обсудил с главой МИД Турции обострение ситуации в Карабахе

Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Темой разговора стала ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий», — сказано в сообщении.

Обе стороны подчеркнули недопустимость вмешательства в конфликт боевиков незаконных формирований. Россия и Турция выразили готовность к координации действий для стабилизации обстановки в регионе. Лавров напомнил о совместном заявлении, которое сделали сопредседатели «минской группы» ОБСЕ — Россия, США и Франция.

Предыдущий разговор между дипломатами состоялся 27 сентября. Тогда стороны также выразили обеспокоенность ситуацией и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня.