Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 13:30
Ереван заявил о 1280 погибших азербайджанских военных в Нагорном Карабахе Политика, 20:57 У Плющенко и Рудковской родился сын Общество, 20:56 Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер Экономика, 20:56 Кризис, пицца, кассовый разрыв: как финансовое планирование спасло бизнес РБК и Райффайзенбанк, 20:45 Собрание акционеров FESCO не состоялось на фоне обвинений Магомедова Бизнес, 20:44 УЕФА объявил лучших игрока и тренера сезона Спорт, 20:40 СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра Политика, 20:35 Лавров обсудил с главой МИД Турции обострение ситуации в Карабахе Политика, 20:30 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 20:13 В Москве на территории приюта для животных нашли мертвым его директора Общество, 20:02 УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны Спорт, 20:01 Стартовало производство первого электрокара Volvo Авто, 19:51 Осенний шопинг: что и как покупать на рынке акций в этом сезоне РБК и СберПервый, 19:44 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса Общество, 19:40
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Лавров обсудил с главой МИД Турции обострение ситуации в Карабахе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Темой разговора стала ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий», — сказано в сообщении.

Захарова назвала безответственными «воинственные заявления» по Карабаху
Политика
Мария Захарова

Обе стороны подчеркнули недопустимость вмешательства в конфликт боевиков незаконных формирований. Россия и Турция выразили готовность к координации действий для стабилизации обстановки в регионе. Лавров напомнил о совместном заявлении, которое сделали сопредседатели «минской группы» ОБСЕ — Россия, США и Франция.

Предыдущий разговор между дипломатами состоялся 27 сентября. Тогда стороны также выразили обеспокоенность ситуацией и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня.

В вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном Турция поддерживает Азербайджан. В частности, Чавушоглу заявил о готовности помогать Азербайджану «и на переговорах, и на поле боя».

МИД попросил обойтись без иностранных террористов и наемников в Карабахе
Политика
Фото:Министерство обороны Армении / Global Look Press

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

По словам армянских властей, Турция поддерживает Азербайджан не только дипломатически, но и с помощью наемников, авиации и советников. Азербайджан и Турция эти обвинения отрицают. Доказательств использования турецкой авиации или наемных боевиков в Карабахе армянская сторона не предоставила.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в их начале. Обе страны сообщают об уничтожении техники противника и о гибели мирных жителей.

История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу Нагорный Карабах
Материалы по теме
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 1 октября
Политика
Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
Политика
Власти Азербайджана сообщили о гибели 16 мирных жителей при обстреле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter