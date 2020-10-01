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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Власти Азербайджана сообщили о гибели 16 мирных жителей при обстреле

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

В результате обстрелов Арменией азербайджанских районов погибли 16 мирных жителей, еще 55 пострадали. Об этом сообщается в Facebook Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате тяжелого артиллерийского обстрела азербайджанских густонаселенных районов госпитализированы 55 мирных жителей, 16 человек погибли», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве утверждают, что армянские военные продолжают «подвергать интенсивным артиллерийским обстрелам» региональные и сельские центры, больницы, школы, детские сады, а также государственные административные здания. По данным Генпрокуратуры, в результате обстрелов серьезно пострадали 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

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В надзорном органе отметили, что власти примут все необходимые шаги для привлечения военнослужащих Армении к уголовной ответственности и наказанию в рамках международного права.

Накануне в Минобороны Армении заявили о начале масштабного наступления Азербайджана по нескольким карабахским направлениям. Военные сообщили, что в результате атаки захватили азербайджанскую боевую позицию и уничтожили часть техники противника.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. С первого дня вооруженных столкновений стороны обвиняют друг друга в провокациях и нападениях на мирное население. В день начала боев Азербайджан обвинил власти Армении в гибели пяти мирных жителей в Нафталанском районе. Позже в Армении заявили о гибели пяти мирных граждан Мартакерта (город на севере Нагорного Карабаха) в результате бомбежки ВС Азербайджана.

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