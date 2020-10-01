Власти Азербайджана сообщили о гибели 16 мирных жителей при обстреле

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В результате обстрелов Арменией азербайджанских районов погибли 16 мирных жителей, еще 55 пострадали. Об этом сообщается в Facebook Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате тяжелого артиллерийского обстрела азербайджанских густонаселенных районов госпитализированы 55 мирных жителей, 16 человек погибли», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве утверждают, что армянские военные продолжают «подвергать интенсивным артиллерийским обстрелам» региональные и сельские центры, больницы, школы, детские сады, а также государственные административные здания. По данным Генпрокуратуры, в результате обстрелов серьезно пострадали 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

В надзорном органе отметили, что власти примут все необходимые шаги для привлечения военнослужащих Армении к уголовной ответственности и наказанию в рамках международного права.