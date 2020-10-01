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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Захарова назвала безответственными «воинственные заявления» по Карабаху

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

«Воинственные заявления» третьих стран по Нагорному Карабаху могут дестабилизировать обстановку в Закавказье, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция опубликована на странице МИД на Facebook.

«Считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказала Захарова.

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Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией обострился 27 сентября, боевые действия продолжаются до сих пор. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.

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Армения обвиняет Турцию во вмешательстве в конфликт. Как утверждают в Ереване, Турция поставляет Азербайджану свои дроны, наемников, истребители и своих военных советников. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Анкара поддерживает Баку только морально. При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан «и за столом переговоров, и на поле боя».

На следующей день после начала боевых действий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с поддержкой Азербайджана. По его словам, «мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории». 

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