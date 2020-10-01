Захарова назвала безответственными «воинственные заявления» по Карабаху

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

«Воинственные заявления» третьих стран по Нагорному Карабаху могут дестабилизировать обстановку в Закавказье, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция опубликована на странице МИД на Facebook.

«Считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказала Захарова.

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Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией обострился 27 сентября, боевые действия продолжаются до сих пор. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.