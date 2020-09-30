МИД попросил обойтись без иностранных террористов и наемников в Карабахе

Фото: Министерство обороны Армении / Global Look Press

В Москве призывают руководство стран, задействованных в нагорно-карабахском конфликте, не допускать участия иностранных наемников и участников террористических групп в боевых действиях в регионе. Об этом говорится в комментарии российского МИДа.

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — указали в ведомстве.

В МИДе отметили, что, по поступающим сообщениям, в Нагорный Карабах перебрасывают формирования наемников из Сирии и Ливии. В министерстве выразили глубокую озабоченность из-за этой информации, поскольку их использование приведет к еще большей эскалации напряженности, а кроме того, создаст дополнительную угрозу для безопасности всех стран региона.

Ранее Ереван и Баку взаимно обвиняли друг друга в переброске в Карабах сирийских наемников. «По нашей информации, за последнее время около 4 тыс. боевиков переброшены Турцией из Сирии в Азербайджан», — заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.