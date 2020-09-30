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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван заявил о передаче Баку управления операцией в Карабахе ВВС Турции

Арцрун Ованнисян
Арцрун Ованнисян (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

Азербайджан наносит воздушные удары по армянской стороне в Нагорном Карабахе под руководством ВВС Турции. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Азербайджан передал управление ударной операцией против Арцаха (другое название самопровозглашенной республики Нагорный Карабах — РБК) силам Турции», — указал он.

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По словам Ованнисяна, действиями турецких и азербайджанских воздушных сил руководят из командного пункта на борту самолета E7-T. Он находится около турецких городов Эрзурум и Карс. В Минобороны Армении не исключили, что в самолете располагается руководство турецких ВВС.

Кроме того, как добавил Ованнисян, еще один командный пункт Турции, который непосредственно управляет огнем азербайджанских ударных самолетов, организован в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Минобороны также заявило, что турецкие самолеты были непосредственно замечены в участии в военных операциях.

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Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция поставляет Азербайджану свои дроны, наемников, истребители и своих военных советников. Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян также говорил РБК, что на стороне Баку сражается личный состав армии Турции. «Участие как личного состава Турции, так и их вооружений является фактом», — сообщил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 29 сентября, что Турция поддерживает его страну только морально. «Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», — указал политик.

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция всегда стоит за Азербайджаном «и на поле боя, и за столом переговоров». Заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш пригрозил, что любая атака на населенный пункт Азербайджана будет расценена так же, как если бы он принадлежал Турции.

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