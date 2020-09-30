Ереван заявил о передаче Баку управления операцией в Карабахе ВВС Турции

Арцрун Ованнисян (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

Азербайджан наносит воздушные удары по армянской стороне в Нагорном Карабахе под руководством ВВС Турции. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Азербайджан передал управление ударной операцией против Арцаха (другое название самопровозглашенной республики Нагорный Карабах — РБК) силам Турции», — указал он.

По словам Ованнисяна, действиями турецких и азербайджанских воздушных сил руководят из командного пункта на борту самолета E7-T. Он находится около турецких городов Эрзурум и Карс. В Минобороны Армении не исключили, что в самолете располагается руководство турецких ВВС.

Кроме того, как добавил Ованнисян, еще один командный пункт Турции, который непосредственно управляет огнем азербайджанских ударных самолетов, организован в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.