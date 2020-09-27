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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Также Лавров и Чавушоглу выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.

Ранее МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Утром 27 сентября вдоль армяно-азербайджанской границы начались бои.

Официальный представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли приграничные районы Армении, в том числе город Варденис на востоке страны. В связи с обострившимся конфликтом премьер-министр страны Никол Пашинян ввел в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

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В Баку же называют виноватым в столкновениях Ереван. Министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате обстрелов с армянской стороны есть погибшие среди мирного населения.

Турция в конфликте поддержала Азербайджан. Там считают, что Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности.

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