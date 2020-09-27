Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Также Лавров и Чавушоглу выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.

Ранее МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Утром 27 сентября вдоль армяно-азербайджанской границы начались бои.