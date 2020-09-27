Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
Также Лавров и Чавушоглу выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.
Ранее МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.
Утром 27 сентября вдоль армяно-азербайджанской границы начались бои.