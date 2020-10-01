Конфликт Армении и Азербайджана , 01 окт, 10:34
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Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
Сообщение о сбитом вертолете появилось после публикации азербайджанской стороной видеозаписи уничтожения с воздуха колонн армянской военной техники
Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили военный вертолет армии Азербайджана, сообщает инфоцентр правительства Карабаха в своем Facebook.
Вертолет упал на территории Ирана вблизи границы. Армянская сторона с сожалением отмечает, что это произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят «совсем близко к границе с Исламской Республикой».
Подтверждения или опровержения этой информации с азербайджанской стороны не поступало.