Правозащитники сообщили об отправке наемников из Сирии в Карабах

По данным правозащитников, из Сирии в зону конфликта в Карабахе перебрасывает наемников как армянская, так и азербайджанская сторона. В вербовке участвуют местные национальные общины

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Турецкие частные военные компании при поддержке Анкары ведут отбор наемников в Сирии и перебрасывают их в зону конфликта в Карабахе для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана. Об этом сообщает расположенный в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Центр зафиксировал переброску в Азербайджан по меньшей мере 850 боевиков. 29 сентября центр сообщил о том, что их число составило 320, однако за сутки в зону конфликта были доставлены еще порядка 520 человек. Основной их задачей при отправке в Азербайджан называлась охраной отдельных точек, однако в итоге их привлекли к боевым действиям.

Центр со ссылкой на источники сообщает, что наемники в большинстве своем представляют туркоманскую общину (сирийские туркмены, тюркское население севера Сирии). Арабские группировки, поддерживающие Анкару, отказались выделять бойцов.

Кроме того, центр сообщает и об отправке зону конфликта бойцов от армянской диаспоры в Сирии, не уточняя их число.

По данным мониторингового центра, в ходе боев в Карабахе погибли уже трое наемников, воевавших на стороне Азербайджана.