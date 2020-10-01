Правозащитники сообщили об отправке наемников из Сирии в Карабах

Арабская редакция Би-би-си 30 сентября также опубликовала статью, основанную на разговоре с одним из наемников, который, как утверждает издание, участвует в конфликте на стороне Азербайджана. Наемник (Би-би-си называет его Абдулла) подтверждает данные мониторингового центра о том, что изначально при вербовке мужчинам называли иные задачи, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. По словам Абдуллы, переброска бойцов из Сирии началась еще до обострения конфликта 27 сентября. «На прошлой неделе Саиф Абу Бакр, командующий «Дивизией Хамза» (относится к оппозиционной Сирийской национальной армии. — РБК), предложил нам поехать в Азербайджан для охраны военных пунктов на границе с ежемесячной заработной платой до $2 тыс. В то время войны еще не было», — рассказал он. С севера Сирии группу наемников перебросили через границу с Турцией, самолетом доставили в Стамбул, откуда перевезли в Азербайджан. Там, еще до начала боевых действий, наемники приступили к тренировкам, утверждает он.
27 сентября, в день начала активных боевых действий, по словам Абдуллы, наемников вооружили, одели в военную форму армии Азербайджана, и направили в зону боевых действий. Он сообщил о том, что при обстреле погибли четыре наемника, трое получили ранения.
Об участии в конфликте бойцов из Сирии сообщают и другие источники. Так, сирийская газета Jesr Press сообщила о двух погибших в ходе боев наемниках изпровинции Хомс. Один из них был членом туркоманской (тюркской) общины.
28 сентября о переброске в Азербайджан при посредничестве Турции наемников из Сирии писала британская The Guardian. Трое завербованных для работы в Азербайджане боевиков сообщили, что что 13 сентября их вызвали в военный лагерь в Африне, где полевой командир протурецкого вооруженного формирования рассказал им о возможности наняться на охрану нефтегазовых объектов в Азербайджане. В статье говорилось, что контракты были рассчитаны на срок от трех до шести месяцев с ежемесячной оплате в размере 7 — 10 тыс. лир. (от $900 до $1,3 тыс.). «Наш командир сказал нам, что мы не будем сражаться, просто будем помогать в охране некоторых районов», — цитирует газета слова одного из боевиков.
Армения и Азербайджан ранее взаимно обвиняли друг друга в использовании наемников с Ближнего Востока, при этом каждая из стран опровергает участие наемников со своей стороны. Ереван кроме того утверждал, что в конфликте на стороне Азербайджана выступают военные специалисты и авиация из Турции.
Российский МИД вечером 30 сентября опубликовал сообщение, в котором говорилось, что у ведомства есть данные об участии в конфликте наемников из Сирии и Ливии. «Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — заявили в ведомстве.