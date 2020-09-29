Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Город Гадрут. Мужчина во дворе дома, пострадавшего, по словам местных жителей, от обстрелов азербайджанских войск
За 28 сентября силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли 53 военных. В Армении сообщили, что Азербайджан потерял 200 человек, в Баку эти данные не подтверждают.
На фото: Гадрут, пострадавший от обстрела дом
В Совбезе Армении обсудили «соразмерный удар» по азербайджанским силам.
На фото: пострадавший дом в городе Тертер
В Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение.
На фото: город Тертер
В Азербайджане ограничили доступ к соцсетям и мессенджерам, в Армении запретили мужчинам в возрасте до 55 лет выезжать из страны: они могут сделать это только с разрешения военкомата.
На фото: город Тертер
Последствия обстрела в городе Мартуни
Азербайджан поддержала Турция, премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и попросил ее удержать Анкару от участия в конфликте.
На фото: город Мартуни
Многолетний конфликт обострился утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На фото: город Мартуни