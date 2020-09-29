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Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с воскресенья. Утром во вторник стороны конфликта обнародовали новые видео столкновений. Азербайджан заявил, что боевые действия длились всю ночь. Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе — в фоторепортаже РБК
Фото:Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Город Гадрут. Мужчина во дворе дома, пострадавшего, по словам местных жителей, от обстрелов азербайджанских войск

Фото:Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters

За 28 сентября силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли 53 военных. В Армении сообщили, что Азербайджан потерял 200 человек, в Баку эти данные не подтверждают.

На фото: Гадрут, пострадавший от обстрела дом

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Совбезе Армении обсудили «соразмерный удар» по азербайджанским силам.

На фото: пострадавший дом в городе Тертер

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение.

На фото: город Тертер

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Азербайджане ограничили доступ к соцсетям и мессенджерам, в Армении запретили мужчинам в возрасте до 55 лет выезжать из страны: они могут сделать это только с разрешения военкомата.

На фото: город Тертер

Фото:Hayk Baghdasaryan / Reuters
Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Последствия обстрела в городе Мартуни

Фото:Hayk Baghdasaryan / Reuters
Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Азербайджан поддержала Турция, премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и попросил ее удержать Анкару от участия в конфликте.

На фото: город Мартуни

Фото:Карапет Саакян / Facebook
Фото: Карапет Саакян / Facebook

Многолетний конфликт обострился утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

На фото: город Мартуни

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