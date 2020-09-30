Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом армянский премьер сказал на встрече с представителями российских СМИ в Ереване, передает корреспондент РБК.
«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил Пашинян на соответствующий вопрос.
Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана снова начались бои. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение.