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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом армянский премьер сказал на встрече с представителями российских СМИ в Ереване, передает корреспондент РБК.

«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил Пашинян на соответствующий вопрос.

Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана снова начались бои. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение.

Первый раз Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе сразу после обострения ситуации в зоне конфликта. Беседа состоялась по инициативе Еревана. Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что Путин заявил о необходимости прекращения боевых действий и призвал не допустить дальнейшей эскалации.

Второй разговор Путина и Пашиняна прошел 29 сентября. Официальная позиция Москвы не изменилась: Кремль снова указывал, что в ходе беседы российской стороной «акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса».

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Ранее к скорейшему прекращению вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном и началу переговоров конфликтующих сторон также призывали Совет Безопасности ООН, США, Франция и ряд других стран. Турция поддерживает в конфликте Азербайджан. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории».

Накануне, 29 сентября, Ереван заявил, что армянский Су-25 сбил турецкий истребитель F-16, поднявшийся с азербайджанского аэродрома. Анкара опровергла эту информацию, Баку также назвал ее несоответствующей действительности.

Авторы
Александр Атасунцев, Анастасия Батманова
Армения Азербайджан
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