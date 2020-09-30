Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

Первый раз Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе сразу после обострения ситуации в зоне конфликта. Беседа состоялась по инициативе Еревана. Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что Путин заявил о необходимости прекращения боевых действий и призвал не допустить дальнейшей эскалации.

Второй разговор Путина и Пашиняна прошел 29 сентября. Официальная позиция Москвы не изменилась: Кремль снова указывал, что в ходе беседы российской стороной «акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса».



Ранее к скорейшему прекращению вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном и началу переговоров конфликтующих сторон также призывали Совет Безопасности ООН, США, Франция и ряд других стран. Турция поддерживает в конфликте Азербайджан. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории».

Накануне, 29 сентября, Ереван заявил, что армянский Су-25 сбил турецкий истребитель F-16, поднявшийся с азербайджанского аэродрома. Анкара опровергла эту информацию, Баку также назвал ее несоответствующей действительности.