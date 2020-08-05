Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»

Светлана Тихановская в интервью Bild рассказала, что ей после выдвижения в президенты поступали угрозы, связанные с ее несовершеннолетними детьми. Она попросила канцлера ФРГ обратиться к Лукашенко с требованием честных выборов

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild. В нем она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим, — это честные выборы. Нам надоело правление диктатора. Мы устали», — сказала в ответ Тихановская.

Светлана Тихановская выступила в качестве единого кандидата от оппозиции, после того как ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского, задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. Это произошло после того, как он сам попытался выдвинуться в качестве кандидата в президенты. В интервью Тихановская рассказала, что после выдвижения в президенты ей начали поступать угрозы, связанные с двумя детьми. «Когда я сказала, что займу место моего мужа, мне анонимно позвонили и заявили, что, если я не сниму свою кандидатуру, меня посадят в тюрьму, а моих детей отправят в детский дом. После звонка я сразу же отправила своих детей в безопасное место за границей», — сообщила она.

По словам Тихановской, ее 10-летний сын только недавно узнал о сложившейся ситуации: «До этого я всегда говорила ему, что его отец был в командировке. Теперь он позвонил мне и сказал: «Мама, я боюсь за тебя». Это снова укрепило меня в намерениях: я не хочу жить в стране, где мое решение выдвинуться на выборах подвергает моих детей опасности».