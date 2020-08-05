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Выборы в Белоруссии ,  
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Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»

Светлана Тихановская в интервью Bild рассказала, что ей после выдвижения в президенты поступали угрозы, связанные с ее несовершеннолетними детьми. Она попросила канцлера ФРГ обратиться к Лукашенко с требованием честных выборов
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild. В нем она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим, — это честные выборы. Нам надоело правление диктатора. Мы устали», — сказала в ответ Тихановская.

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Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и&nbsp;Мария Колесникова

Светлана Тихановская выступила в качестве единого кандидата от оппозиции, после того как ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского, задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. Это произошло после того, как он сам попытался выдвинуться в качестве кандидата в президенты. В интервью Тихановская рассказала, что после выдвижения в президенты ей начали поступать угрозы, связанные с двумя детьми. «Когда я сказала, что займу место моего мужа, мне анонимно позвонили и заявили, что, если я не сниму свою кандидатуру, меня посадят в тюрьму, а моих детей отправят в детский дом. После звонка я сразу же отправила своих детей в безопасное место за границей», — сообщила она.

По словам Тихановской, ее 10-летний сын только недавно узнал о сложившейся ситуации: «До этого я всегда говорила ему, что его отец был в командировке. Теперь он позвонил мне и сказал: «Мама, я боюсь за тебя». Это снова укрепило меня в намерениях: я не хочу жить в стране, где мое решение выдвинуться на выборах подвергает моих детей опасности».

Говоря о том, в каких условиях сейчас живет Белоруссия, Тихановская заявила о высоком уровне бедности в стране и давлении на инакомыслящих. «[Лукашенко] сделал Белоруссию страной, в которой гражданин должен решать: покупать ли мне сегодня кусок хлеба, пакет молока или лекарство? Народ беден, а наша экономика слаба. Люди живут от зарплаты до зарплаты... Белоруссия — страна страха. Правительство всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму», — заявила она.

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

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Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидатов на пост главы государства основных соперников Александра Лукашенко — бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В середине июля штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. Вместе с Тихановской в кампании активно участвуют координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника.

Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться. «Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала она.

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<p>Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Цепкало Вероника&nbsp;Цепкало (слева направо)</p>

Помимо Александра Лукашенко и Тихановской ЦИК страны зарегистрировала еще трех кандидатов: депутата Анну Канопацкую, сопредседателя оппозиционного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева и лидера Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергея Черечня.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, президентские выборы, Ангела Меркель
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