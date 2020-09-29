Тихановская заявила об обещании помощи от Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Светлане Тихановской оказать помощь в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Об этом после встречи с французским президентом в Вильнюсе заявила журналистам сама Тихановская.

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране», — заявила Тихановская (цитата по Delfi.lt).

«Я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о беларусской ситуации, следит за событиями и поддерживает беларусов в нашей борьбе за свободу», — цитирует Тихановскую Telegram-канал «Пул первой», который ведет ее пресс-служба.

Сам Макрон заявил журналистам, что остался доволен разговор с Тихановской.

«Мы сделаем возможное, поверьте», — сказал президент Франции.