Норвегия и Швеция заявили об отсутствии легитимности у Лукашенко

Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске, Белоруссия (Фото: БелТА / РИА Новости)

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко не придает ему легитимности, заявили в МИД Норвегии и МИД Швеции.

Об этом, в частности, написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Норвегии Эудун Халворсен. «Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией», — сказано в сообщении Эудуна Халворсена.

В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде еще в день инаугурации Лукашенко 23 сентября выступила в Twitter со схожими заявлениями о выборах, которые не были «ни свободными, ни честными». «Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера», — заявила дипломат.

После инаугурации Лукашенко представители таких стран, как Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, США, Канада, а также ЕС, заявили, что не признают легитимность инаугурации и официальные результаты выборов президента Белоруссии 9 августа.