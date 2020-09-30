Минобороны Армении показало кадры сбитого Су-25

Министерство обороны Армении обнародовало кадры сбитого турецким F-16 штурмового самолета Су-25. Фотографии с места крушения в Facebook опубликовал Единый информационный центр Армении.

Ранее, 29 сентября, Ереван объявил, что армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким F-16. Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом опровергал участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Информацию не подтвердил и глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Кроме того, правительство Армении обвинило противников в привлечении сирийских наемников к боевым действиям. Аналогичное заявление сделал президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.