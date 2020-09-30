МИД Армении назвал имя погибшего пилота сбитого Су-25

Сбитый штурмовой самолет СУ-25 вооруженных сил РА (Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook)

Погибшего пилота армянского штурмовика Су-25, который был сбит 29 сентября, звали Валерий Данелин. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД в Facebook.

«Погиб пилот вооруженных сил республики Армении майор Валерий Данелин», — говорится в заявлении.

Накануне армянское министерство обороны сообщило, что самолет ВВС Армении Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. Пресс-секретарь Минобороны Армении говорила, что истребитель поднялся в воздух с аэродрома города Гянджа в Азербайджане. F-16 прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом опроверг участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.