Посол Азербайджана назвал возможное признание Карабаха сожжением мостов

Бюльбюль-оглы обвинил руководство Армении в попытке столкнуть Россию и Турцию. По его словам, Анкара не вмешивается в конфликт

Полад Бюль-Бюль Оглы (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он в интервью тееканалу РБК.

По словам дипломата, премьер-министр Армении Никола Пашинян и до этого жег мосты своими жесткими заявлениям по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс. «Пашинян — виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ», — сказал он.

Комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу о готовности его страны помочь Азербайджану в этом конфликте, посол Азербайджана отметил, что подобные выступления еще ничего не значат. «В руководстве Турции достаточно прагматичные люди, которые понимают, что такое Россия и что такое ОДКБ. Почему ОДКБ не вмешивается в конфликт? Потому что бои идут на азербайджанской территории. «Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться», — сказал посол.

Заявляя о целях Баку, Бюльбюль-оглы сообщил, что у Азербайджана нет задачи выгнать армян из Карабаха. «Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили», — отметил он. По словам дипломата, решением конфликта был бы вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.