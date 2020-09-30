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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Посол Азербайджана назвал возможное признание Карабаха сожжением мостов

Бюльбюль-оглы обвинил руководство Армении в попытке столкнуть Россию и Турцию. По его словам, Анкара не вмешивается в конфликт
Полад Бюль-Бюль Оглы
Полад Бюль-Бюль Оглы (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он в интервью тееканалу РБК.

По словам дипломата, премьер-министр Армении Никола Пашинян и до этого жег мосты своими жесткими заявлениям по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс. «Пашинян — виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ», — сказал он.

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Комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу о готовности его страны помочь Азербайджану в этом конфликте, посол Азербайджана отметил, что подобные выступления еще ничего не значат. «В руководстве Турции достаточно прагматичные люди, которые понимают, что такое Россия и что такое ОДКБ. Почему ОДКБ не вмешивается в конфликт? Потому что бои идут на азербайджанской территории. «Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться», — сказал посол.

Заявляя о целях Баку, Бюльбюль-оглы сообщил, что у Азербайджана нет задачи выгнать армян из Карабаха. «Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили», — отметил он. По словам дипломата, решением конфликта был бы вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.

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Бюльбюль-оглы также опроверг заявления Еревана об участии турецких военных в конфликте. «F-16, которые участвовали в учениях, уже улетели, никаких наемников у нас нет. Боевиков из Сирии тоже нет, их ведь сразу было бы видно», — сказал он.

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Попад Бюльбюль-оглы — бывший министр культуры Азербайджана. Послом этой страны в России он является с 2006 года.

В Ереване ранее заявляли об участии Анкары в конфликте. Так, например, президент страны Армен Саркисян накануне заявил, что Турция поддерживает Азербайджан своими дронами, кибератаками, а также персоналом — советниками, наемниками и даже истребителями F-16.

В свою очередь президент Нагорно Карабахской республики Араик Арутюнян на заседании Совбеза непризнанного государства заявил, что против его страны «воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и так далее».

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Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября, стороны ввели военное положение. Ереван и Баку взаимно обвиняют друг друга в провоцировании конфликта, обстрелах мирных населенных пунктов и атаках на военных. Турция выступила в поддержку Азербайджана, обвинив Армению в нарушении перемирия, и призвала международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Авторы
Артем Филипенок, Илья Доронов
Азербайджан Нагорный Карабах Бюльбюль-оглы Армения
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