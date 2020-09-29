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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Карабах заявил о турецких F16, беспилотниках и артиллерии в зоне боев

Россия должна добиться прекращения огня, иначе «геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», заявил глава МИД НКР. По его словам, ни у одной из сторон пока нет территориальных приобретений
Масис Маилян
Масис Маилян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Власти Карабаха утверждают, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а также военные специалисты из Турции. Кроме того, Азербайджан пользуется турецкой военной техникой, заявил в разговоре с РБК министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Масис Маилян. «Есть и беспилотные летательные аппараты, и системы залпового огня, и артиллерия. Пролетают и турецкие F16 — это все зафиксировано с нашей стороны. Участие как личного состава Турции, так и их вооружений является фактом», — отметил он.

Вечером 29 сентября, после того, как Ереван заявил о том, что армянский Су-25 был сбит турецким F16, президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте. Анкара,  сказал он в прямом эфире «России 1», оказывает лишь моральную поддержку Баку и играет стабилизирующую роль в регионе. "Все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер. Это фейк-ньюс. Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте, и нет такой необходимости", - заявил он. Накануне президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган потребовал от Армении «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории».

Россия должна использовать свой потенциал по сдерживанию, чтобы добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе, считает Маилян. Если же она этого не сделает, «то геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», добавил он.

«Россия является посредником в этом конфликте, одним из сопредседателей минской группы ОБСЕ наряду с Францией и США. Но, в отличие от Франции и США, Россия обладает оперативным инструментарием для вмешательства и приостановки боевых действий. У России достаточный потенциал по сдерживанию не только Азербайджана, но и Турции. Тем более этот регион Россия всегда объявляла как сферу своих жизненных интересов, — сказал он.

Глава МИД непризнанной республики напомнил, что благодаря посредничеству России война была остановлена в 1994 и в апреле 2016 года. "Это все доказывает, что именно Россия обладает этими возможностями, и эти ресурсы должны быть применены», - заявил он.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

По оценке Маиляна, Азербайджан пытается расширить линию фронта. "Кроме атак на наши боевые позиции они сегодня атаковали также с воздуха район города Варденис в Армении, используют оружие калибром более 300 мм и так далее. Если так будет продолжаться, не исключено, что возникнет необходимость участия вооруженных сил Армении по защите населения Арцаха», — сказал Маилян.

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Несмотря на активные бои сторонам не удалось сдвинуть линию фронта. «Есть позиционные потери, есть какие-то посты на переднем крае, которые были оставлены в первые часы войны. Но в последующий период времени большинство этих позиций было восстановлено. Нельзя сказать, что у Азербайджана есть территориальные приобретения, то же самое нельзя сказать и о нашей стороне. В целом в территориальном плане остается все так как было», — отмечает глава МИД НКР.

Армии обороны НКР оценивает свои потери в 85 человек, около 200 человек получили ранения. «Есть погибшие среди гражданских, в Мартуни двое погибших — женщина и ребенок. Есть погибшие среди гражданских лиц и в Гадруте и Мартакерте. Еще 25 человек из гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Маилян.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян оценивает потери армии Азербайджана в 790 убитых и около 1900 раненых военных. Накануне Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения в ходе боев в воскресенье на линии соприкосновения в Карабахе потеряла более 550 убитыми.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился рано утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий, с обеих сторон есть сообщения о жертвах. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение, также Ереван объявил всеобщую мобилизацию.

Автор
Александр Атасунцев
Нагорный Карабах Армения Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев Турция
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