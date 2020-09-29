Карабах заявил о турецких F16, беспилотниках и артиллерии в зоне боев

Россия должна добиться прекращения огня, иначе «геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», заявил глава МИД НКР. По его словам, ни у одной из сторон пока нет территориальных приобретений

Масис Маилян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Власти Карабаха утверждают, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а также военные специалисты из Турции. Кроме того, Азербайджан пользуется турецкой военной техникой, заявил в разговоре с РБК министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Масис Маилян. «Есть и беспилотные летательные аппараты, и системы залпового огня, и артиллерия. Пролетают и турецкие F16 — это все зафиксировано с нашей стороны. Участие как личного состава Турции, так и их вооружений является фактом», — отметил он.

Вечером 29 сентября, после того, как Ереван заявил о том, что армянский Су-25 был сбит турецким F16, президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте. Анкара, сказал он в прямом эфире «России 1», оказывает лишь моральную поддержку Баку и играет стабилизирующую роль в регионе. "Все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер. Это фейк-ньюс. Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте, и нет такой необходимости", - заявил он. Накануне президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган потребовал от Армении «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории».

Россия должна использовать свой потенциал по сдерживанию, чтобы добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе, считает Маилян. Если же она этого не сделает, «то геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», добавил он.

«Россия является посредником в этом конфликте, одним из сопредседателей минской группы ОБСЕ наряду с Францией и США. Но, в отличие от Франции и США, Россия обладает оперативным инструментарием для вмешательства и приостановки боевых действий. У России достаточный потенциал по сдерживанию не только Азербайджана, но и Турции. Тем более этот регион Россия всегда объявляла как сферу своих жизненных интересов, — сказал он.

Глава МИД непризнанной республики напомнил, что благодаря посредничеству России война была остановлена в 1994 и в апреле 2016 года. "Это все доказывает, что именно Россия обладает этими возможностями, и эти ресурсы должны быть применены», - заявил он.