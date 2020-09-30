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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил о варианте с признанием Нагорного Карабаха Арменией

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: nikol.pashinyan / Facebook)

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом в ходе пресс-конференции с российскими СМИ заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает корреспондент РБК.

«В нашей повестке есть такой вариант», — заявил Пашинян.

Кроме того, он сказал, что Ереван также рассматривает вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом и возможное подписание договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

В воскресенье, 27 сентября, Пашинян уже заявлял, что в повестке правительства республики находится вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха. Тогда премьер отмечал, что вопрос должен обсуждаться в том числе и народом и необходимо взвесить все «за» и «против».

На следующий день посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью телеканалу РБК назвал условия признания республикой независимости Нагорного Карабаха. По словам Тоганяна, это зависит от того, насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха.

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Утром 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны ввели военное положение. И Баку, и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и переброске наемников из Сирии. Обе стороны сообщили о потерях, в том числе среди мирного населения.

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