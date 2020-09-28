Президент Нагорного Карабаха сообщил о потерях республики

Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах в ходе вооруженного конфликта потеряла позиции в направлении Талиша и на юге страны, а также стало известно о погибших и раненных. Об этом сообщил сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на экстренном заседании Совбеза, которое опубликовано на его странице в Facebook.

«Да, у нас есть потерянные позиции, в основном в направлении Талиша и на южном направлении, у нас есть десятки погибших», — заявил он (цитата по радио «Эхо Кавказа»).

Он добавил, что Нагорный Карабах потеряет еще позиции, но затем обязательно их вернет. Арутюнян отметил, что результаты войны для республики предсказуемы.

«Против Арцаха (Нагорного Карабаха) воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и так далее», — заявил он, уточнив, что не имеет в виду наемников и добровольцев из других стран.

Президент самопровозглашенной республики уверил, что Нагорный Карабах воюет, только используя силы Армии обороны и добровольцев из Армении. Он отметил, что военнослужащие Нагорного Карабаха сбили турецкий самолет F-16.