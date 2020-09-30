Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 29 сен, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 29 сен, 14:07
Россия отправит 25 млн доз вакцины от коронавируса в Египет Общество, 11:23 Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью Общество, 11:17 Как быстро продать квартиру, не снижая цены Партнерский материал, 11:14 Как работают сервисы доставки еды: подкаст РБК Тренды «Что изменилось?» Экономика инноваций, 11:11  Мошенники создали 14 подделок подорожавшего на 750% токена Крипто, 11:10 Пашинян сообщил о варианте с признанием Нагорного Карабаха Арменией Политика, 11:07 Месси заявил о допущенных ради «Барселоны» ошибках Спорт, 11:06 «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети «РБК Стиль» и «Стокманн», 10:59 Почему ценообразование остается слепой зоной для российской розницы Pro, 10:59 В Москве выявили более 2,3 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 10:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 сентября Общество, 10:53 Попова заявила о завершении клинических исследований вакцины «Вектора» Общество, 10:48 В России третий день подряд выявили более 8 тыс. новых заражений COVID Общество, 10:44 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 10:44
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Стороны активно применяют тяжелые вооружения и заявляют о потерях как среди военных и техники, так и среди гражданского населения
Фото:Armenian Defense Ministry / AP
Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Главное к 10:00

  • Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Масис Маилян заявил, что ни одна из сторон в ходе боев последних дней не получила территориальных приобретений.
  • Азербайджанские военные отчитались об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники. Минобороны страны сообщило, что с 27 сентября со стороны противника были убиты и ранены около 2,3 тыс. человек.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе.
  • Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.
  • Власти Карабаха утверждают, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а также военные специалисты из Турции. Азербайджан, по их словам, пользуется турецкой военной техникой — беспилотниками, системами залпового огня и артиллерией. «Пролетают и турецкие F16 — это все зафиксировано с нашей стороны, участие как личного состава Турции, так и их вооружений является фактом», — отметил Маилян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте.
  • Посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы сообщил, что дипломаты получает большое количество обращений от азербайджанцев в России с просьбой отправить их на фронт.

Что случилось

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана снова начались бои.

Об обстреле Азербайджаном города Степанакерт и других населенных пунктов Нагорного Карабаха из систем залпового огня «Град» рассказал пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщил, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погибли женщина и ребенок.

По данным Минобороны Азербайджана, 27 сентября около 6:00 по местному времени (7:00 мск) войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. Речь идет о целом ряде сел в районах, контролируемых азербаджанскими властями. «Среди мирного населения имеются убитые и раненые», — утверждалось в сообщении Баку.

В Минобороны Армении, в свою очередь, возложили всю ответственность за столкновения на Азербайджан. По данным Еревана, армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы и первой начала обстрел территории Нагорного Карабаха.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

28 сентября стороны вновь заявили о боях на линии соприкосновения. В Баку сообщили об уничтожении бронетехники, артиллерии и беспилотников противника. В Ереване эти данные опровергли, заявив об успехах в боях с азербайджанской армией.

Расходятся и данные о том, каких успехов добились стороны в ходе боев. Так, в Баку заявили о взятии нескольких стратегически важных высот; в НКР утверждают, что отбили атаку противника.

Нагорный Карабах ввел военное положение. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу и назвал действия Баку объявлением войны. Армянские больницы одновременно прекратили плановый прием пациентов после введения военного положения в стране.

Как отреагировало международное сообщество

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. В телефонном разговоре с премьером Армении Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить военные действия и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Турция поддержала в конфликте Азербайджан: пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара поддерживает Баку и осуждает Ереван за нарушение перемирия.

США, страны Европы и НАТО осудили эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Когда обострился конфликт

Конфликт между двумя странами обострился в июле 2020 года, когда военные двух стран начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. На протяжении последних двух недель конфликт интенсифицировался: стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения с потерями в армиях обеих стран.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Карабах, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня.

К этому моменту армянские формирования контролировали в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую АО и отделяли регион от территории самой Армении: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы полностью, Агдамский и Физулинский частично. Под контролем Баку осталось около 15% на северо-западе Нагорного Карабаха.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, а на линии разграничения происходят конфликты.

Что будет дальше

Нынешняя эскалация — самая серьезная с войны 1992–1994 годов, констатировал в разговоре с РБК глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсисян. «Фактически речь идет о полномасштабной войне — конфликт проистекает не в режиме локальных столкновений, а проходит по всей линии соприкосновения», — отметил он. По словам Нерсисяна, существует два сценария развития событий. Первый, наиболее вероятный сценарий предполагает свертывание боевых действий, в том числе из-за давления третьих игроков, не желающих эскалации, считает эксперт. Впрочем, нельзя исключать и другой сценарий, при котором конфликт может выйти из-под контроля. «Сохраняется риск эскалации и вовлечение в конфликт территории Армении, а также не исключено, что и третьих игроков — в частности, Турции», — отметил Нерсисян. «Мы видим, что Анкара еще с июльской эскалации очень активно внедрилась в нагорно-карабахский конфликт и от уровня губернаторов до уровня чиновников звучат призывы оказать помощь Азербайджану и отомстить Армении», — пояснил аналитик.

Несмотря на столкновения, стороны едва ли обладают ресурсами для полномасштабной и долгосрочной войны, сказал РБК старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Хотя экономика Азербайджана довольно стабильна, перспектива военных действий по всей протяженности границы до победного конца — очень затратное предприятие с точки зрения и людских ресурсов, и финансовых затрат», — полагает эксперт. Таким образом, считает Притчин, нынешние действия Баку, скорее всего, преследуют тактические цели, а именно — возвращение части территорий Азербайджана. «Министерство обороны страны сообщает, что удалось вернуть до десяти сел в азербайджанских районах, которые были под контролем Армении», — обратил внимание он.

Тем не менее риски продолжения конфликта остаются актуальными, убежден Притчин. Во-первых, масштаб военной мобилизации сторон приобрел довольно внушительный характер. Во-вторых, опасность эскалации повышает недопустимость каждой из сторон выглядеть проигравшей стороной конфликта, добавил аналитик. «В частности, успехи, о которых рапортует Азербайджан, не могут остаться без ответа со стороны Армении и ее попыток вернуть эти территории и нанести противнику ощутимый ущерб», — отметил Притчин. Правительству Армении важно «отыграться» за операцию Азербайджана, учитывая сложное положение нынешнего руководства страны на внутриполитической арене.

Что касается третьих сторон, очевидно, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и наращивать свое влияние в Кавказском регионе. Россия же оказывается в сложной ситуации, так как является ключевым игроком как в контексте трехстороннего формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Россия — Армения — Азербайджан), так и в формате ОБСЕ, где стороны пытаются выработать компромиссы при поддержке Франции и США», — отметил Притчин. Кроме того, у Москвы сейчас нет прямых рычагов воздействия на стороны, уточнил он.

Авторы
Елизавета Антонова, Кирилл Сироткин, Евгений Пудовкин
Армения Азербайджан Нагорный Карабах конфликт обстрел Ильхам Алиев Никол Пашинян
Материалы по теме
Лавров выразил главе МИД Армении озабоченность в связи с боями в Карабахе
Политика
Минобороны Армении показало кадры уничтожения танков армии Азербайджана
Политика
Алиев провел заседание Совбеза Азербайджана из-за ситуации в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter