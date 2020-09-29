Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

Мария Захарова (Фото: МИД России / Global Look Press)

МИД России расценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса», — сказала она. По словам Захаровой, происходящее не имеет никакого отношения к желанию найти истину и оказать содействие в «поиске доказательств и элементов, из которых можно будет собрать картину».

Также Захарова рассказала, о том, что решение о переводе Навального в немецкую клинику принималось из гуманитарных соображений. «Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», — сказала она.

Накануне о тайном визите Меркель в больницу к Навальному сообщил журнал Spiegel. В публикации говорится, что «канцлер в условиях полной секретности» навестила российского политика», когда он был в клинике «Шарите». После этого о встрече написал и сам Навальный. Он отметил, что встречу нельзя назвать секретной, однако когда прошла встреча, политик не сообщил. Также информацию о встрече подтвердили власти ФРГ. Официальный представитель правительства Штеффен Зайбер пояснил, что это была «личная встреча» между канцлером и Навальным, и также отметил, что она не была тайной.