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Отравление Навального ,  
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Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России / Global Look Press)

МИД России расценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса», — сказала она. По словам Захаровой, происходящее не имеет никакого отношения к желанию найти истину и оказать содействие в «поиске доказательств и элементов, из которых можно будет собрать картину».

Также Захарова рассказала, о том, что решение о переводе Навального в немецкую клинику принималось из гуманитарных соображений. «Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», — сказала она.

Накануне о тайном визите Меркель в больницу к Навальному сообщил журнал Spiegel. В публикации говорится, что «канцлер в условиях полной секретности» навестила российского политика», когда он был в клинике «Шарите». После этого о встрече написал и сам Навальный. Он отметил, что встречу нельзя назвать секретной, однако когда прошла встреча, политик не сообщил. Также информацию о встрече подтвердили власти ФРГ. Официальный представитель правительства Штеффен Зайбер пояснил, что это была «личная встреча» между канцлером и Навальным, и также отметил, что она не была тайной.

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Позже встречу Меркель с Навальным прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле визит канцлера воспринимают как частную встречу с «бывшим пациентом больницы».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда политика госпитализировали в местную больницу. Российские медики утверждали, что состояние оппозиционера, в частности, могло вызвать нарушение обмена веществ.

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Спустя двое суток Навального доставили в немецкую клинику «Шарите». После проведения экспертиз правительство Германии заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Выводы немецких коллег подтвердили эксперты из Франции и Швеции. 23 сентября оппозицонера выписали.

МИД России ранее отмечал, что ситуация с отравлением Навального могла быть постановкой. Также там считают, что Германия намеренно политизировала инцидент, чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

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