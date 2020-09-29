Кремль на вопрос о Навальном заявил о приоритете здоровья россиян

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле воспринимают встречи Меркель и Макрона с Навальным и Тихановской как частные встречи с «бывшим пациентом больницы» и «гражданкой Белоруссии»

Алексей Навальный (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопросы о прошедшей встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем о визите канцлера Германии Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному. Его попросили рассказать, как Москва оценивает эти встречи.

На вопрос о встрече Макрона с Тихановской Песков заявил: «Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. Поэтому в данный момент по-другому это мы оценивать не можем. Это право президента Франции и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права — и его, и ее», — рассказал он, передает корреспондент РБК.

Точно так же, по словам Пескова, в Кремле оценивают и встречу Навального и Меркель.

«Канцлер Германии встретилась с бывшим пациентом больницы. По всей видимости, или высказать ему поддержку, или пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать», — прокомментировал он.