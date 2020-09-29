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Отравление Навального ,  
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Кремль на вопрос о Навальном заявил о приоритете здоровья россиян

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле воспринимают встречи Меркель и Макрона с Навальным и Тихановской как частные встречи с «бывшим пациентом больницы» и «гражданкой Белоруссии»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопросы о прошедшей встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем о визите канцлера Германии Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному. Его попросили рассказать, как Москва оценивает эти встречи.

На вопрос о встрече Макрона с Тихановской Песков заявил: «Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. Поэтому в данный момент по-другому это мы оценивать не можем. Это право президента Франции и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права — и его, и ее», — рассказал он, передает корреспондент РБК.

Тихановская заявила об обещании помощи от Макрона
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Светлана Тихановская перед встречей с Эммануэлем Макроном

Точно так же, по словам Пескова, в Кремле оценивают и встречу Навального и Меркель.

«Канцлер Германии встретилась с бывшим пациентом больницы. По всей видимости, или высказать ему поддержку, или пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать», — прокомментировал он.

По словам Пескова, здоровье любого россиянина является для российских властей «важнейшим приоритетом». На уточняющий вопрос журналистов, касается ли это и Навального, он ответил: «Если за это время не было каких-то решений, то он остается гражданином РФ, конечно».

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29 сентября Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает истинным победителем прошедших в стране выборов главы государства, встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам встречи Тихановская заявила, что Макрон пообещал ей помощь в урегулировании политического кризиса в Белоруссии, а сам президент Франции заявил о намерении оказывать давление на режим Лукашенко.

Отравление Навального. Что важно знать
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Алексей Навальный

Накануне, 28 сентября, стало известно о встрече Меркель с российским политиком Алексеем Навальным. Канцлер ФРГ посетила Навального в больнице, где он проходил лечение после отравления в России. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт пояснил, что встреча Меркель и Навального носила личный характер.

Авторы
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