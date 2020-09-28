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Отравление Навального ,  
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Навальный рассказал о приезде Меркель в больницу

Основатель ФБК не уточнил дату, когда именно канцлер Германии приезжала навестить его в больнице. Первым о визите Меркель в «Шарите» сообщил журнал Spiegel
Фото:Christoph Soeder / dpa via AP
Фото: Christoph Soeder / dpa via AP

Оппозиционный политик Алексей Навальный написал в Twitter, что он действительно встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он прокомментировал публикацию журнала Spiegel, в которой говорилось о тайной встрече канцлера с Навальным.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — сообщил Навальный.

СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному
Политика
Ангела Меркель

Признание Навального последовало через несколько часов после публикации журнала Spiegel о тайном визите Меркель в больницу к оппозиционеру. «Канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите», — говорилось в статье.

В публикации не названа дана визита, Навальный ее также не уточнил.

По версии Spiegel, «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с оппозиционером. Секретный визит к Навальному — еще один признак того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся, считают авторы статьи. «Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», — говорилось в публикации.

МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным
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Клиника &laquo;Шарите&raquo;

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МИД России в комментарии от 25 сентября отметил, что ситуация с отравлением Навального могла быть постановкой. «Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — подчеркнули в МИДе.

Там пояснили, что на подобные мысли наводит несколько обстоятельств. Среди них — оперативная готовность перевезти Навального на лечение в Германию, присутствие при его транспортировке представителей бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства, а также вовлечение высшего военно-политического руководства. По мнению министерства, Германия намеренно политизировала инцидент, чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

При этом в МИДе отметили, что Россия заняла транспарентную позицию.

О том, что эксперты бундесвера обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок» заявило правительство Германии, а позже лично Ангела Меркель. Российской стороне эти доказательства переданы не были со ссылкой на секретность — разглашение этих данных раскроет аналитические способности лаборатории бундесвера. Позже выводи немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

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