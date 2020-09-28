Навальный рассказал о приезде Меркель в больницу

Основатель ФБК не уточнил дату, когда именно канцлер Германии приезжала навестить его в больнице. Первым о визите Меркель в «Шарите» сообщил журнал Spiegel

Фото: Christoph Soeder / dpa via AP

Оппозиционный политик Алексей Навальный написал в Twitter, что он действительно встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он прокомментировал публикацию журнала Spiegel, в которой говорилось о тайной встрече канцлера с Навальным.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — сообщил Навальный.

Признание Навального последовало через несколько часов после публикации журнала Spiegel о тайном визите Меркель в больницу к оппозиционеру. «Канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите», — говорилось в статье.

В публикации не названа дана визита, Навальный ее также не уточнил.