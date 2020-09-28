Навальный рассказал о приезде Меркель в больницу

По версии Spiegel, «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с оппозиционером. Секретный визит к Навальному — еще один признак того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся, считают авторы статьи. «Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», — говорилось в публикации.
МИД России в комментарии от 25 сентября отметил, что ситуация с отравлением Навального могла быть постановкой. «Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — подчеркнули в МИДе.
Там пояснили, что на подобные мысли наводит несколько обстоятельств. Среди них — оперативная готовность перевезти Навального на лечение в Германию, присутствие при его транспортировке представителей бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства, а также вовлечение высшего военно-политического руководства. По мнению министерства, Германия намеренно политизировала инцидент, чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
При этом в МИДе отметили, что Россия заняла транспарентную позицию.
О том, что эксперты бундесвера обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок» заявило правительство Германии, а позже лично Ангела Меркель. Российской стороне эти доказательства переданы не были со ссылкой на секретность — разглашение этих данных раскроет аналитические способности лаборатории бундесвера. Позже выводи немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.