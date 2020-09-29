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Отравление Навального ,  
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Глава МИД Германии предупредил Россию в ООН о санкциях из-за Навального

Хайко Маас предупредил, что Москву могут ждать санкции, если она не расследует применение отравляющего вещества при покушении на российского оппозиционера
Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления в ООН заявил, что отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом (БОВ) является проблемой для всего мирового сообщества. По его словам, нарушение запрета на применение химического оружия может привести к санкциям против России, сообщает Zeit.

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, попытка отравления не должна остаться без последствий. «Я призываю Россию сделать больше для раскрытия этого дела», — заявил Маас, оговорившись, что пока ЕС воздерживается от применения санкций по этому случаю.

В начале сентября немецкие власти сообщили, что в организме проходящего лечение в берлинской клинике «Шарите» политика были обнаружены следы БОВ из группы «Новичок».

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В Берлине неоднократно требовали от России расследовать инцидент, в результате которого Навальный впал в кому и был госпитализирован. В Москве, в свою очередь, продолжают настаивать на передаче ей результатов экспертизы, сделанной в лаборатории бундесвера в Мюнхене.

Накануне стало известно, что Навального посетила в «Шарите» канцлер Германии Ангела Меркель. В Кремле, комментируя это сообщение, заявили, что «здоровье любого россиянина является для российских властей важнейшим приоритетом».

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи. Российские медики утверждали, что состояние оппозиционера, в частности, могло вызвать нарушение обмена веществ.

Автор
Артем Филипенок
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