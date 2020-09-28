СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному

Визит канцлера прошел в условиях полной секретности, пишет Spiegel. Когда Меркель посетила Навального и был ли оппозиционер при этом в сознании, пока остается неизвестным

Ангела Меркель (Фото: Odd Andersen / Reuters)

Немецкий канцлер Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, когда он находился в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили после отравления боевым химическим веществом. Об этом пишет Spiegel, не указывая источник информации.

«Канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным. Секретный визит к Навальному — еще один признак того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся, считают авторы статьи.

«Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», — пишет Spiegel.