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СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному

Визит канцлера прошел в условиях полной секретности, пишет Spiegel. Когда Меркель посетила Навального и был ли оппозиционер при этом в сознании, пока остается неизвестным
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Odd Andersen / Reuters)

Немецкий канцлер Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, когда он находился в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили после отравления боевым химическим веществом. Об этом пишет Spiegel, не указывая источник информации.

«Канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите», — говорится в публикации.

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Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Как отмечает издание, «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным. Секретный визит к Навальному — еще один признак того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся, считают авторы статьи.

«Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», — пишет Spiegel.

Издание не уточнило, когда Меркель посетила Навального, был ли оппозиционер при этом в сознании и обсуждали ли они что-либо между собой. РБК направил запрос пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября Навального выписали из медицинского учреждения.

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Правительство Германии в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14 сентября правительство ФРГ опубликовало новое заявление, в котором говорится, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Ангела Меркель назвала покушение на оппозиционера попыткой заставить его прекратить свою деятельность в рамках Фонда борьбы с коррупцией. Она призвала Москву к ответу.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Елизавета Антонова
Алексей Навальный Берлин клиника визит Ангела Меркель
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